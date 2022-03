Un milió d'euros per a la reforma de la piscina exterior dels Serradells i el carrer la Llacuna

Andorra la VellaAndorra la Vella ja va adjudicar el 2018 les obres de reforma de la piscina exterior del Centre esportiu dels Serradells, uns treballs que van haver d'aturar-se arran de l'incendi que es va produir a l'equipament, però que el comú ha tornat a posar en marxa aquest divendres. Així, la corporació ha aprovat adjudicar els treballs de la piscina per un import de 535.000 euros i un termini d'execució de dotze setmanes.

La idea de tot plegat és "poder reinaugurar" els Serradells per la Festa del Poble (23 de juny) amb tots els equipaments disponibles. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha confirmat que el preu que se satisfarà és el mateix que es va acordar el 2018, per la qual cosa es tracta d'una notícia positiva tenint en compte el context actual.

Més de mig milió d'euros per embellir el carrer la Llacuna

Després que durant diversos anys no s'hagi fet cap actuació a la zona, el comú de la capital també ha aprovat durant la sessió de consell d'aquest divendres l'adjudicació del concurs nacional relatiu a les obres d'embelliment del carrer la Llacuna. Marsol ha assegurat que tot i no tractar-se d'un tram massa llarg s'ha vist malmès amb el pas del temps i requeria certes millores. Els treballs s'han adjudicat a Pidasa Serveis per un import de 504.301 euros i disposaran d'un termini de tres mesos per executar el projecte.

Està previst que el carrer sigui per a vianants amb l'excepció del pas de vehicles per tal que els residents de la zona puguin accedir als seus aparcaments particulars. A més, també es col·locarà una minideixalleria i s'instal·larà nou mobiliari al carrer. A parer del PS + Independents d'Andorra la Vella, es tracta d'una inversió "necessària", per la qual cosa han donat el seu vot a favor.