La missió humanitària de la Creu Roja va anar a Lviv

Andorra la VellaEl primer comboi humanitari de la Creu Roja va entrar a Ucraïna. Ho ha manifestat el director de l'entitat, Jordi Fernández, qui ha admès que va mentir públicament negant que una part de la missió va traspassar la frontera. "No he dit tota la veritat, vaig enganyar sobre el fet de si havíem passat la frontera o no. Ho vam fer", ha asseverat. En aquest sentit, ha apuntat que dels divuit membres de l'expedició, només van ser vuit persones les que van traspassar al país de l'est d'Europa. "Vam minimitzar les persones que hi aniríem i vam seleccionar dos assalariats de Creu Roja, dues ucraïneses i quatre bombers", ha matisat.

Fernández ha posat en relleu que els efectius del cos d'extinció d'incendis i salvament "van venir a títol personal" i per voluntat pròpia, tot apuntant que el director de la Creu Roja va demanar permís al president de l'entitat, Josep Pol, qui va aprovar la decisió de portar els subministraments a l'altra banda de la frontera. Tanmateix, ha acceptat que "vaig mentir" per evitar possibles conseqüències als agents dels bombers que els van acompanyar a Lviv, els quals, tal com va manifestar ahir el director del cos, Jordi Farré, i el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, havien rebut l'ordre expressa de no creuar cap al territori en conflicte.

En referència al motiu que els va portar a entrar a Ucraïna, ha explicat que quan es trobaven a Cracòvia, aproximadament a 200 quilòmetres de Przemyśl, la ciutat de destí, Creu Roja d'Ucraïna els hi va demanar, "gairebé suplicar", si podien apropar els medicaments i els subministraments per a infants al seu territori, ja que a causa de les dificultats logístiques per passar la frontera amb Polònia els articles "encara no haurien arribat". Llavors, van gestionar els permisos escaients de les filials d'ambdós països i van accedir a Ucraïna legalment.

El director de la Creu Roja també ha matisat que tot i la "mentida", espera que no es desprestigiï la missió d'ajuda humanitària que està duent a terme l'ONG gràcies als voluntaris i a la col·laboració de la població per donar un cop de mà a les víctimes civils de la guerra.