Modificació de la normativa laurediana d'accés rodat a la vall del Madriu per evitar l'excés de trànsit

Sant Julià de LòriaLa modificació de la normativa sobre l'accés rodat a la zona laurediana de la vall del Madriu-Perafita-Claror -des de la Rabassa fins a la zona de Claror- ha centrat aquest dimecres la sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria. Desperta Laurèdia ha fet arribar a la majoria uns vídeos penjats a les xarxes socials on es poden veure diversos infractors que accedeixen a la zona protegida mitjançant vehicles rodats, el que provoca "un efecte crida" cap a altres persones fent que augmenti el trànsit de motocicletes i bicicletes per la zona.

El conseller de la minoria, Cerni Cairat, ha presentat una sèrie de propostes encaminades a resoldre temporalment la problemàtica a la banda de Sant Julià fins que la vall del Madriu no disposi d'una ordinació pròpia. En primer lloc, ha proposat impulsar un estudi de la capacitat de càrrega i de l'erosió que provoquen els vehicles a la zona del Camp de Claror. En segon terme demanen que es pugui fer un pla de gestió de control d'accessos i, finalment, l'elaboració d'un inventari general de camins per tal de regular els usos. Amb tot plegat, Cairat ha assegurat que "la nostra voluntat no és prohibir, sinó la de controlar i regular per tal que en el medi s'hi pugui fer de tot d'una manera controlada i respectuosa".

A més a més, el conseller de Desperta Laurèdia també vol la derogació temporal d'un article de la normativa actual, ja que "a hores d'ara hi ha un buit legal que no permet des de Sant Julià aplicar el règim sancionador que preveu la nostra ordinació d'accés al medi rodat". La voluntat de la formació és, per tant, que aquestes propostes es traslladin a la comissió reguladora "perquè entenem que és un territori gestionat conjuntament pels quatre comuns que el conformen". Les propostes es treballaran dimecres vinent durant la celebració de la comissió laurediana de Medi Ambient.

Des de la majoria, el cònsol major, Josep Majoral, ha dit que el medi ambient és una qüestió que, per norma general, preocupa a tots els ciutadans. En aquest sentit, ha reconegut que, sobretot en el període estival, hi ha un trànsit "increïble" des de la Rabassa fins a Claror, i per això ja es va aprovar una ordinació que regula l'accés rodat de manera específica en aquest espai. Tot i això, ha dit que "s'està treballant a desenvolupar una mica més aquesta regulació des de diversos punts", aplicant accions com ara tenir baixada la barrera de l'entrada de manera permanent. Majoral ha afegit que a nivell jurídic ja es té preredactada una ordinació que modifiqui l'actual. Així mateix, ha posat en relleu que la corporació ha encarregat un informe jurídic per tal d'esbrinar si tenen capacitat sancionadora i un altre per saber que comportaria la derogació de l'article tal com ha proposat Desperta Laurèdia.

Majoral ha manifestat que els canvis previstos no tenen com a finalitat endurir les normes actuals, sinó regular "d'una manera diferent". Així, amb la voluntat de donar compliment a la normativa i tenint en compte que molts dels conductors fan cas omís de les indicacions que fan els agents del Cos de Banders, el cònsol ha anunciat la possibilitat de signar un conveni amb el Cos de Policia per veure si tenen més capacitat de control i d'identificació sobre les persones que fan malbé el medi. La setmana passada, ha apuntat, quatre motocicletes van ser sancionades i la corporació es manté a l'espera de rebre els expedients, que poden comportar multes d'entre 50 i 3.000 euros.

D'altra banda, i pel que fa a altres punts de la sessió d'aquest dimecres, majoria i minoria han aprovat per unanimitat la delimitació amb terreny comunal a la zona de Roques Rodones, del terreny anomenat 'Ort del Riu Llumeneres', així com la delimitació amb terreny comunal i una propietat privada a la carretera de Fontaneda PK5+600.