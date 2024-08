Mònica Doria, guanya la primera baixada de caiac-cross dels Jocs Olímpics

Andorra la VellaMònica Doria, la palista andorrana, ha fet història al classificar-se en primera posició en la modalitat de caiac cross als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta disciplina, una versió més intensa del caiac eslàlom tradicional, es va crear el 2015.

Durant la primera baixada, Dòria s'ha posat al capdavant seguida de prop per la competidora eslovaca Mintalova, però ha guanyat amb solvència i marge, demostrant la seva superioritat. Doria ha competit contra la palista xinesa Li Shiting, la japonesa Okazaki, i l'eslovaca Mintalova, classificant-se a la següent ronda. Aquesta excel·lent actuació en la primera baixada permet a l'andorrana mantenir opcions de medalla, mostrant una forta candidatura per a les pròximes rondes.

Aquest dissabte a les 18:05 hi haurà la repesca de les palistes que no han pogut classificar-se i demà a partir de les 16:45 començarà la següent ronda eliminatòria de la modalitat de caiac-cross. Cal recordar que demà es podrà saber si la palista del Cadí Canoë-Kayak es classifica per a quarts de final, ja que diumenge es disputaran els quarts, semifinals i la final.

"Els Jocs Olímpics no han acabat"

En la roda de premsa posterior a la prova a contrarellotge, Doria va comentar la dificultat i la diferència d'aquesta disciplina, mencionant que és com començar de nou i que treballaran per millorar els temps. Tot i la incertesa, manté l'objectiu de competir fins a l'última ronda.

El somni continua sent allà, els Jocs no han acabat ” Mònica Doria

"Avui ha sigut com començar un altre cop de zero, és una disciplina completament diferent i vam tenir un dia per reflexionar i ho hem agafat com si fos el primer dia amb aquesta contrarellotge d'avui que marca el rànquing de sortida", va exposar l'andorrana. I ja va avisar "estudiarem on poder retallar temps però és un bon inici".

Una nova modalitat

El caiac cross, un esport ple d'adrenalina, implica superar corrents d'aigües braves, començant amb un desplaçament des d'una rampa de més de dos metres. Els competidors utilitzen embarcacions idèntiques, han de travessar portes i completar una tombarella esquimal abans d'arribar a la meta. El sistema de competició inclou descensos a contrarellotge individuals, rondes preliminars i eliminatòries fins a arribar a la final, on es disputen les medalles.