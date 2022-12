Mor l'exrector d'Andorra la Vella Josep Maria Solé

Andorra la VellaEl rector de la parròquia d'Andorra la Vella Josep Maria Solé va morir ahir a 96 anys. Solé va ser especialment conegut pel seu vessant musical i de cant coral. El rector va iniciar en la música coral i instrumental tot un grup de nois i noies. Amb ells va fundar la Coral Sant Joan. Va estar 35 anys com a rector de la capital i era un dels religiosos més estimats per la Comunitat. El dol es rebrà avui dilluns de les 10h a les 13h i de les 16h a les 18h a la Rectoria d’Andorra la Vella. El funeral tindrà lloc avui a les 19h a l’església Arxiprestal de Sant Esteve d’Andorra la Vella.