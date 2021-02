La mort d'una dona ingressada a l'hospital eleva a 102 les víctimes per la Covid-19

Andorra la VellaLes defuncions per la Covid-19 continuen assetjant al Principat i des de l'inici de la pandèmia ja se'n sumen 102, després que en les darreres hores hagi mort una pacient ingressada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En aquests moments, el nombre total de casos des de l'inici de la pandèmia ja supera els 10.000, situant-se en 10.017 concretament. Des d'aquest dilluns Salut ha detectat 45 nous positius. Fins al moment, també s'han donat d'alta a 9.252 persones i encara resten 663 casos actius.

Pel que fa al sistema sanitari, la pressió a planta i al Cedre va disminuint, però per contra, augmenten els pacients a la Unitat de Cures Intensives. Així, 18 persones resten ingressades a planta de l'hospital (tres menys) i 14 es troben a l'UCI, 11 de les quals requereixen ventilació mecànica. La bona notícia és que a la planta Covid-19 habilitada al Cedre ja no hi ha cap pacient ingressat.

En relació amb la campanya de vacunació, des del Govern s'ha informat que durant la jornada de dilluns es van subministrar un total de 40 vaccins. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 37 aules sota vigilància activa (8 de manera total i 29 de parcial) i 75 es troben sota vigilància passiva.