La mostra gastronòmica d'Ordino recupera la normalitat a mig gas

OrdinoLa parròquia d'Ordino ha recuperat la tradicional Mostra Gastronòmica de la vial després de la irrupció de la pandèmia del coronavirus. L'esdeveniment, que ha tingut lloc aquest diumenge al migdia a l'Andorra Congrés Centre de la vila (ACCO) amb un format més reduït que en les passades edicions per disminuir la possibilitat de transmetre la Covid, i ha comptat amb la participació de gairebé 300 persones, concretament 270.

"Hem comptat amb la participació d'una centena menys de persones que habitualment per mantenir els mesures de la pandèmia i el distanciament entre taules, però tot i això l'acte ha estat tot un èxit", ha indicat la cònsol menor ordinenca, Eva Choy. En aquest sentit, ha exposat que a la 29a edició de la mostra hi han participat una quinzena de restauradors, una xifra també inferior a la de passades edicions.

Choy ha destacat que la possibilitat de tornar a celebrar l'esdeveniment després d'un any aturat a causa del coronavirus i ha manifestat que "hem pogut gaudir de la gastronomia andorrana i la mostra sempre és una bona ocasió per descobrir plats tradicionals i altres més innovadors". Així doncs, ha asseverat que la iniciativa és una cita totalment consolidada a la parròquia, tot assenyalant que a banda de donar l'oportunitat als ciutadans de "provar" nous plats, també ofereix un punt de retrobament entre tots els restauradors "per mostrar els seus plats i tot allò que tenen en cartera".

Amb tot, ha posat en relleu que la voluntat de la corporació és poder celebrar la trentena edició amb un format "normalitzat" deixant de banda la crisi sanitària, "amb una mica de bombo i plateret". La cònsol menor ha apuntat que per a la pròxima cita tenen la intenció de recuperar les activitats més destacades de la mostra gastronòmica, com el saló gurmet i la cursa de cambrers, dos dels actes més "sonats i divertits" de l'esdeveniment ordinenc.