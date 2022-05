Multijocs de cordes i parkour als parcs escaldencs del Prat del Roure i Sant Jaume

Escaldes-EngordanyEls parcs del Prat del Roure i Sant Jaume d'Escaldes-Engordany tindran en breu nous jocs adreçats a infants i joves. En el primer cas, es preveu instal·lar dos multijocs de cordes tridimensionals per a edats compreses entre els 8 i 14 anys al parc infantil ubicat entre el carrer dels Veedors i el passatge Arnaldeta de Caboet i entre aquesta mateixa via i el carrer de les Nacions Unides.

A més, s'actuarà al Turó de les Arts, ubicat just al costat del parc d'skate del Prat del Roure. En aquest punt, es mantindran els tobogans existents, però els espais buits del turó s'aprofitaran per instal·lar-hi multijocs de cordes tridimensionals i altres jocs adaptats al pendent de la zona. Per això caldrà eliminar l'herba actual i col·locar-hi un paviment de cautxú. Aquest joc també estarà adreçat a infants d'entre 8 i 14 anys.

Per altra banda, s'actuarà al parc de Sant Jaume. En aquest indret es projecta instal·lar un multijocs tipus parkour a la zona que delimita amb les pistes de futbol i bàsquet per a joves de 12 a 18 anys. Els jocs existents en aquest parc es retiraran i el personal tècnic del comú els reciclarà.

La corporació escaldenca vol que els multijocs que s'instal·laran tinguin una funcionalitat lúdica i psicomotora òptima que ofereixi als usuaris una experiència diversa i enriquidora amb activitats destinades al joc col·lectiu i cooperatiu. La intenció és que aquests jocs puguin acollir un gran nombre d'usuaris de forma simultània i que abastin un ampli rang d'edats, incloent-hi els adolescents.

La millora dels parcs infantils era una demanda del Consell d'Infants i té per objecte enriquir l'oferta amb jocs que no existien. Les noves estructures s'ubicaran en punts que fins ara estaven desaprofitats.

Manteniment dels equipaments de la parròquia

Paral·lelament, el comú d'Escaldes-Engordany ha dut a terme un inventari de totes les estructures de jocs dels parcs infantils de la parròquia i de l'estat en què es troben. El mateix s'ha fet amb l'estat del paviment, la jardineria, la il·luminació, els bancs, papereres i les fonts. A més s'ha analitzat si els espais compleixen amb els criteris de seguretat tant pel que fa a les tanques per evitar que els infants arribin a les zones on circulen vehicles com per respondre al vandalisme i si cal posar-hi tendals.

Fins ara, s'han canviat dos tobogans al Prat del Roure, s'ha instal·lat un gronxador-niu en una estructura que no n'hi havia i s'ha pintat bancs i pèrgoles. També s'han millorat els sorrals i es repararà paviments. En el cas del parc de Sant Jaume, ben aviat s'il·luminaran els dos parcs infantils com a mesura de seguretat i benestar.

Així mateix, s'està treballant en una estratègia de manteniment preventiva, per evitar el tancament d'un parc quan es trenca algun dels seus elements. Això requerirà anticipar-se i elaborar un pla de manteniment.