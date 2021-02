Música baixa per evitar la propagació del virus

Andorra la VellaLes mesures excepcionals vigents per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19 queden prorrogat fins el 10 de febrer i, a més, el decret publicat aquest dimarts pel Govern en què s'anuncia aquesta pròrroga afegeix un article més que fixa que la música a l'interior dels locals, durant els moments de consum de menjars i begudes, no pot superar els 50 decibels. L’executiu aclareix en la publicació d'aquest dimarts al BOPA que aquesta mesura es pren ja que se sap que, si el volum és elevat, això propicia que les persones hagin d’alçar la veu o apropar-se mentre consumeixen i no duen mascareta, "fet que augmenta l’emissió d’aerosols i, per tant, eleva el risc de contagi del virus, motiu pel qual es fa necessari establir una limitació en el volum de la música".

A més, l’executiu aprofita aquesta publicació per precisar com es mesura la distància entre les taules dels establiments de restauració. Així, s’aclareix que s’ha de mesurar tenint en compte el respatller de les cadires del voltant i que la distància ha de ser de com a mínim un metre i mig, i afegeix que les pantalles de protecció són només una mesura complementària.

Des de l'executiu s'incideix en el fet que les mesures adoptades fins a l’actualitat han permès "observar una estabilització en el nombre de contagis i hospitalitzacions" i conclouen que "aquest fet indica que cal mantenir les mesures vigents per seguir garantint la viabilitat del nostre sistema de salut".