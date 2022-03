'Músics per Ucraïna', el concert solidari pels refugiats que acollirà al Prat del Roure

Escaldes-EngordanyEl Prat del Roure acollirà el pròxim dissabte 2 d'abril, a partir de les 19.30 hores, un concert solidari amb un gran nombre de músics del país per recaptar fons econòmics amb la voluntat d'ajudar a les víctimes del conflicte armat a Ucraïna. Ho han manifestat aquest dijous en roda de premsa el conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa, les artistes andorranes Martha Roquett i Teresina Serra, la voluntària Maria Alonso en representació de la Creu Roja, i el periodista escaldenc Alfred Llahí, qui han posat en relleu que els beneficis de la iniciativa es donaran a la Creu Roja Andorrana, indicant que és un lloc de confiança per destinar l'ajuda humanitària.

L'actuació 'Músics per Ucraïna' comptarà amb un total de divuit artistes, dotze dels quals tocaran en directe i sis realitzaran un vídeo que serà retransmès en diferit durant l'esdeveniment. Serra i Roquet han assenyalat que la iniciativa ha tingut "un èxit aclaparador", tenint en compte que han hagut de deixar músics fora pel gran interès que ha generat. I han deixat la porta oberta a celebrar futures edicions del concert en funció de l'evolució del conflicte.

Closa ha manifestat que des del primer moment el comú d'Escaldes ha apostat per l'actuació i per donar suport a les víctimes de la guerra al país de l'est d'Europa i ha matisat que posen a disposició de l'organització la sala del Prat del Roure i l'estructura necessària "perquè esdevingui una realitat".

Les entrades es posaran a la venda a partir d'aquest divendres a un cost de 5 euros pels infants i de 10 pels adults. Els tiquets es podran adquirir a la caseta de Turisme, a l'oficina de Tràmits, a la Creu Roja, a la recepció del Prat del Roure i, finalment, si no s'esgoten les 700 entrades, també es podran comprar abans de l'actuació. Alonso ha explicat que des de l'entitat solidària també facilitaran, a través de les xarxes socials, un número de compte perquè les persones que no puguin assistir a l'esdeveniment puguin fer la seva donació i contribuir en la causa.

En referència a la gestió dels fons recaptats, la voluntària de la Creu Roja ha ressaltat que "la ciutadania no s'ha de preocupar", ja que els diners s'enviaran a la Creu Roja Internacional, concretament a les filials de Polònia i Ucraïna, perquè coneixen les necessitats de les persones refugiades. A més, ha apuntat que, tot i que des de l'ONG ja han fet arribar dos combois d'ajuda humanitària amb grans quantitats de material, "el més eficient per prestar suport sobre terreny és trametre diners".