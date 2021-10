Naturland serà la seu de “La Granja Andorra Pirineus” a partir del 2022

Sant Julià de LòriaNaturland serà la seu, a partir del 2022, de “La Granja Andorra Pirineus”, un centre que té com a objectiu entrenar les competències emocionals de les i els alumnes, siguin nens o adults, mitjançant el Mètode La Granja©️, amb resultats demostrats científicament, a través d’activitats d’outdoor aprofitant el seu alt impacte. Per presentar el nou projecte entre la comunitat educativa del país, aquest dimarts s'han dut a terme dues conferències gratuïtes a la sala Rocafort del Centre Cultural de Sant Julià de Lòria, amb l’objectiu de sensibilitzar els professionals de la importància de l’educació emocional com a una eina de primer ordre dins del sistema educatiu d'Andorra.

Segons informen des de l'ecoparc, Cristina Gutiérrez Lestón ha estat la ponent encarregada d'explicar com es pot introduir l’Educació Emocional aplicada a l’escola, així com les conseqüències emocionals de la pandèmia de la Covid-19. Tot plegat, ha mostrat la necessitat d’un projecte com el de “La Granja Andorra Pirineus” a Naturland, obert al públic escolar, però també a particulars, a partir de la primavera de 2022.