Nedar entre taurons

La MassanaEls submarinistes professionals i productors audiovisuals Ramon Casabayó i Lluis Manel Montoro seran els protagonistes aquest dimecres (21 hores) al Teatre de les Fontetes de la Massana de la nova sessió del Cicle de cinema de muntanya i de viatges d’Ordino i la parròquia massanenca. A través d’un documental de quinze minuts, amb el col·loqui posterior, aquests enamorats de la vida marina, implicats en la conservació del medi natural, ens faran descobrir l’illa del Coco, a Costa Rica, de gran bellesa i un dels santuaris de biodiversitat marina més especials i espectaculars del món.

L'illa del Coco és una reserva natural protegida situada a l'Oceà Pacífic i a uns 500 quilòmetres de la costa del Pacífic de Costa Rica. És un punt d’interès on els científics i submarinistes poden observar, en les seves aigües profundes i amb grans corrents, les grans poblacions de taurons martell, taurons tigre, mantes, tonyines, dofins i altres grans espècies marines. Considerada un laboratori biològic natural pel el seu aïllament, el clima extremadament humit i la no colonització del territori per part de l’home, l'illa del Coco evoluciona a un ritme diferent de la resta del món.

Aquest caràcter únic, salvatge i endèmic, ha servit com a font d’inspiració dels relats de pirates (diuen que encara hi ha un gran tresor amagat), i va servir com a localització pel rodatge d’exteriors de la pel·lícula 'Jurassic Park'. En aquest viatge varen participar també, els submarinistes andorrans Miquel Armengol i Marc Rodriguez.

El conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Guillem Forné, destaca la gran varietat de propostes del cicle. “Enguany, més que mai, necessitem propostes que ens motivin i ens facin descobrir racons del planeta. Al cicle anem des dels pics més alts fins a les profunditats del món submarí”, exposa Forné.

La pròxima sessió, serà el 24 de març, amb Núria Samaniego, que explicarà la volta al món amb la seva família. Les entrades pel Cicle es van esgotar la primera setmana en què es van posar a disposició del públic. Per tal que en pugui gaudir tothom que ho desitgi, les tres sessions es podran seguir per 'streaming' a través del canal de Youtube del comú de la Massana i també a través de la web.