La Nit de la Candela tornarà a il·luminar el nucli antic d'Ordino

OrdinoOrdino es tornarà a il·luminar el pròxim 16 de juny amb la Nit de la Candela. Serà la tercera edició de la festa, que es va iniciar el 2018 i que ha estat dos anys aturada per la pandèmia de la Covid-19. La cònsol menor, Eva Choy, ha destacat que es tracta d'un "esdeveniment únic amb molta acceptació per tots els visitants", assegurant que l'objectiu és posar en valor la bellesa dels carrers i jardins del nucli antic d'Ordino. En total, 11.000 espelmes il·luminaran aquesta zona de la parròquia a partir de les 21.30 hores, i tot just després, estan previstes cinc actuacions.

La cònsol menor també ha destacat, que a banda de la promoció de la cultura i del poble, també és una festa que aporta "aquesta visió de sostenibilitat". Pel que fa a les actuacions, a la plaça Major hi haurà el grup musical 'Hashtag', que oferiran un concert repassant els grans èxits musicals de les darreres dècades. Als jardins d'Areny-Plandolit, el duet 'Lucille' farà gaudir als assistents amb sons urbans, i als jardins de Casa Rossell serà l'indret on actuarà Guillem Tudó. D'altra banda, a l'Era de Casa Rossell s'ha preparat un espectacle de llum i de percussió i a la placeta del Pajó hi haurà un cabaret de foc a càrrec de la companyia 'Zulandir'. Totes les actuacions començaran un cop les espelmes estiguin enceses i es preveu que s'allarguin fins passades la mitjanit.

Una de les novetats i millores d'enguany és la instal·lació de dues 'food-trucks' davant de la Casa Pairal, per oferir una oferta més àmplia de restauració. De fet, Choy ha recordat que la restauració havia estat una de les crítiques de les edicions anteriors, ja que els restaurants no podien donar servei a tota l'afluència de persones que visiten Ordino durant aquestes hores. A més, des de la corporació estan treballant per poder disposar d'alguna 'food-truck' més.

Durant la presentació de la festa, Choy també ha demanat la col·laboració de tots els veïns de la parròquia per poder encendre les espelmes. D'aquesta manera, tothom qui vulgui participar ha de trucar al departament de Cultura per inscriure's i l'encesa començarà al voltant de les 21 hores. La Nit de la Candela compta amb la col·laboració d'Andbank i de Nord Andorrà, els quals fan una aportació econòmica de 2.000 i 3.000 euros respectivament. En aquest sentit, el sotsdirector general de Banca País d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha destacat que es tracta d'un acte de sostenibilitat, el qual dona vida a la parròquia. "Andbank ha volgut col·laborar des del principi i pensem que tot el que sigui fer poble, parròquia i país és bo" pel banc, ha informat. Per la seva banda, el director de Nord Andorrà, David Forné, ha remarcat la importància d'aquest acte per la companyia, la qual porta més de 100 anys il·luminant la parròquia.