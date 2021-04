La normalitat va tornant a les cases pairals

Andorra la VellaOrdino, la Massana, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany han obert les cases pairals aquest dimarts, després que el Govern acordés dimecres de la setmana passada que es podia procedir a aquesta reobertura. Les diferents instal·lacions han hagut de complir un seguit de requisits per poder reobrir portes. Així, per una banda, els usuaris per poder-hi accedir, han d'haver estat vacunats amb almenys la primera dosi durant les darreres tres setmanes, haver passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos o disposar d'una prova de serologia amb resultat positiu els darrers tres mesos. De la seva banda, els centres han de vetllar perquè a l'interior els grups no siguin de més de quatre persones i han de fer un registre dels usuaris.

La cap del departament de la Gent Gran del comú d'Escaldes-Engordany, Maria Lupiáñez, ha explicat que ja estan rebent molts usuaris de la llar de jubilats que estaven desitjant que arribés aquest moment de la reobertura. I per exemplificar-ho, el cas d'una padrina que estava "emocionadíssima" per poder tornar i que els ha manifestat que estava molt contenta ja que la casa pairal és com "la seva segona casa". De moment, aquesta reobertura s'està fent amb "estrictes" mesures de seguretat i els padrins ja poden gaudir del servei de bar i s'ofereixen algunes activitats a l'exterior, com petanca. A partir de la setmana que ve és previst que els padrins puguin gaudir del servei de menjador. Lupiáñez recorda també que la setmana que ve es reprendran, després de l'aturada per Setmana Santa, les activitats i tallers que es fan des de fa ja uns mesos i que compten amb més d'un centenar d'inscrits. A més, la setmana que ve l'horari d'obertura s'ampliarà i així, anirà de les vuit del matí a les vuit del vespre, és a dir, una hora més respecte d'aquesta setmana, que va fins a les set de la tarda.

Des de la Massana recorden que fa un mes s’han reprès activitats com la sofrologia, zumba o el taller de memòria, amb unes mesures de prevenció del contagi molt estrictes. I aquest dimarts ha obert portes la casa pairal, que de moment oferirà servei de dilluns a divendres, de tres a set de la tarda. Recorden que per poder-hi accedir caldrà l’ús de mascareta i s’haurà de mantenir sempre la distància de seguretat. Només hi podrà haver quatre persones per taula i els jocs es desinfectaran abans i després de cada ús. Per utilitzar el servei de bar caldrà estar sol a la taula o bé amb persones de la mateixa unitat de convivència. “Entenem que els padrins necessiten un espai per reunir-se, xerrar i entretenir-se. Però no podem abaixar la guàrdia i caldrà extremar les mesures per evitar el contagi”, assegura la consellera de l’àrea Social, Francesca Guerrero.