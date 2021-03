Salut reobre les cases pairals a partir de l'1 d'abril

Andorra la VellaLes cases pairals podran reobrir les seves portes el proper 1 d'abril. Així ho ha avançat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença davant la comissió de sanitat, després que ja ho hagin acordat amb la federació de la gent gran. Tal com ha explicat el ministre, aquesta obertura serà progressiva amb aquelles persones que ja hagin rebut la primera dosi de la vacuna fa tres setmanes o també per aquelles que hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos. Aquests requisits es mostrarien a través d'algun certificat o seria el mateix metge referent qui hi pogués validar d'una manera molt lleugera per un tema de protecció de dades.

A més, els centres estaran oberts amb els horaris de sempre i els que disposin de menjadors, també podran oferir aquest servei, ha indicat Benazet, assegurant que la majoria d'activitats es podran fer mantenint certes condicions com per exemple l'ús de mascareta, la higiene de mans o la ventilació, amb l'objectiu que puguin fer "una vida el més normal possible".

Un dels temes més tractats durant la compareixença i que ha estat una de les principals qüestions dels membres de la comissió, ha estat l'aturada de la vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca. Cal recordar que aquest dilluns, després que altres països aturessin el seu subministrament, l'executiu va decidir ajornar per prevenció l'administració de les 150 dosis restants d'aquest vaccí. En aquest sentit, el ministre s'ha mostrat convençut que no hi ha motius per no subministrar la vacuna, tal com ho ha afirmat aquest dimarts l'OMS, però ha indicat que esperaran al pronunciament del dijous de l'Agència Europea del Medicament, el qual "no ha de ser vinculant". Tot i així, el ministre ha remarcat que han decidit ajornar-ho i esperar a l'estudi, i en base això "prendrem la decisió final amb els riscos i els beneficis de la vacuna".

De fet, el ministre ha emfasitzat que han ajornat el subministrament de les dosis d'AstraZeneca perquè no ve de quatre dies. A més, el ministre també ha volgut aclarir als membres de la comissió que dels 17 milions de vacunats, s'han produït menys de 20 casos amb efectes trombòtics, i que de moment, encara no se sap si estan relacionats amb la vacuna. En paraules de Benazet, si aquests 17 milions de persones no estiguessin vacunats, hi hauria el risc que 25.000 persones poguessin morir pels efectes de la Covid-19. També ha volgut comentar que els resultats dels estudis d'Escòcia, mostren que entre els vacunats, al cap de quatre setmanes, les hospitalitzacions s'han reduït en un 94%. Finalment, quant als vacunats amb AstraZeneca, el titular de Salut ha explicat que no es fa cap seguiment específic, més enllà dels protocols de farmacovigilància que s'han dissenyat per totes les vacunes.