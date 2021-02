Notificats 35 nous casos de coronavirus

Andorra la VellaLes autoritats sanitàries han informat que en les darreres 24 hores la xifra de nous casos positius al país ha estat de 35. Amb aquestes dades, el total de positius des que es va declarar la pandèmia del SARS-CoV-2 és de 10.538 persones, 9.965 de les quals ja han estat donades d’alta. Pel que fa a la xifra de defuncions, cal destacar que no se n’ha registrat cap de nova i es manté en 107 des d’aquest cap de setmana passat.

Quant al total de casos actius, són 466, dinou menys que diumenge. Cal destacar que a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha una persona més que diumenge, concretament, el total s’eleva a dotze. I, pel que fa a la Unitat de Cures Intensives, la xifra de pacients ingressats es manté estable en onze, deu dels quals requereixen ventilació mecànica. Pel que fa a la planta covid-19 habilitada al Cedre, cal destacar que no hi ha cap ingressat des de fa ja dies.

Al llarg del cap de setmana ha continuat l’administració de vacunes i van ser set les persones que van ser vacunades aquest diumenge.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 16 aules estan sota vigilància activa (dues més) –4 total i 12 parcial– i 20 en vigilància passiva (una més).