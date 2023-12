El nou atac d'El Triangle al Principat que causa indignació

Andorra la VellaEl Triangle torna a atacar a Andorra amb un conjunt de difamacions per perjudicar la imatge del Principat. El setmanari afirma que a Andorra vulnera el dret de les dones amb situacions com permetre les bodes de les menors de catorze anys. Les injúries són constants i no es limiten al voltant de la polèmica de l’avortament. S’afirma que el dret de manifestació està limitat. El mitjà assenyala que el Principat està sota la mirada dels organismes europeus quan això no és cert. Les associacions que han criticat el Principat, i només per la penalització de l’avortament, han estat els col·lectius feministes i Amnistia Internacional. I sobretot pel fet que s’hagués processat la líder avortista Vanessa Mendoza, encara que no hagi estat per l’avortament sinó per afirmar que les treballadores socials de Govern es dedicaven a obligar menors violades a tenir el fill per donar-lo en adopció.

El Triangle ataca cíclicament Andorra des de fa anys amb injúries constants. La difamació més forta va ser feta durant les eleccions generals i pagada pel grup d’Andorra que volia que els demòcrates perdessin els comicis. Caxier Edicions, empresa editora del Triangle i la Valira, té com a administrador el presumpte testaferro (Carlos Isern) que va ser qui va registrar el dipòsit legal a Barcelona amb el número B-8346-2023 del pamflet on s’intentava influir perquè Xavier Espot no repetís com a Cap de Govern.

Dues imatges del pamflet de La Valira-El Triangle Premsa Clandestina per intentar amb difamacions i injúries fer perdre a Espot les generals del 2023.