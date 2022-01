Nou atac, el tercer en tres dies, a la xarxa de telecomunicacions del país

Andorra la VellaLa xarxa d'internet del país està patint novament un atac de denegació de servei (DDoS). Andorra Telecom ha informat poc abans de les 10 hores a través de les xarxes socials que hi tornava a haver un atac, i que, per tant, alguns usuaris poden tenir dificultats per navegar per la xarxa. En aquests instants la companyia està treballant per mitigar les conseqüències de l'atac.

De fet, cal recordar que aquest és el tercer atac dels darrers dies, després dels quins hi ha hagut el divendres i el dissabte a la nit, destinats a fer caure els directes d'alguns dels youtubers del país. Aquests atacs consisteixen a enviar un gran volum de trànsit brossa, des de múltiples ordinadors distribuïts en diverses zones geogràfiques, a algú en concret (a una persona o a un país) per saturar-lo i impedir que aquesta persona pugui fer ús del servei d'internet mentre dura l'atac.

Entre l’humor i la indignació

Mentre Andorra Telecom mira de neutralitzar els atacs que afecten tota la xarxa de telecomunicacions del país, els streamers, especialment els que havien de participar al Joc del Calamar de Minecraft, han tingut una reacció que transita entre l’humor i la indignació. Els missatges que des de divendres han difós a les xarxes van des del suposat preu que li pot costar al hacker bloquejar les telecomunicacions al país, fins a teories de la conspiració sobre qui hi pot haver darrere de l’atac.

Mensaje de Auron y Rubius al Hacker pic.twitter.com/yTdMGn8bSx — INFO AURON 🦑 (@InfoAuron) 22 de enero de 2022

auron: no insultéis al hacker porque será peor.



Rubius:pic.twitter.com/7g9jbEfuph — Len` (@Lenpxa) 22 de enero de 2022

Juanito reaccionando a la desaclificación de Auron, Rubius etc por el hackeo de andorra 😭 pic.twitter.com/qaZEMB4yul — Dar 📂 (@NightlyDar) 22 de enero de 2022

auron: hacker, mañana los squid games lo van a petar y no vas a poder hacer nada, podrás perjudicarnos un poco a mi, a rubius, grefg pero no vas a lograr nada, tu hackeo ha sido un fracaso, has tirado el internet a unas personas que ya lo tienen todo.



DILO. — MinatsuPlay (@minaplay04) 23 de enero de 2022