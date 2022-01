Andorra Telecom confirma que els atacs de denegació anaven dirigits a alguns youtubers

Andorra la VellaDiversos atacs de denegació de servei (DDoS) que buscaven perjudicar la programació d'alguns youtubers, van afectar divendres al vespre, entre les 21:00 i les 22:30, i dissabte entre les 19:00 i 22:00, el servei d'internet i de 4G d'alguns clients d'Andorra Telecom. Tot i així, l'afectació es va poder mitigar de manera ràpida gràcies a la capacitat de protecció que té Andorra Telecom per fer front a aquests casos, amb escuts específics per a aquests tipus d'atacs.

Aquesta mena d'atacs consisteixen a enviar un gran volum de trànsit brossa, des de múltiples ordinadors distribuïts en diverses zones geogràfiques, a algú en concret (a una persona o a un país) per saturar-lo i impedir que aquesta persona pugui fer ús del servei d'internet mentre dura l'atac. Els darrers atacs registrats darrerament a la xarxa andorrana, anaven dirigits a persones concretes, però, poc o molt, acaben afectant altres clients que veuen que el seu servei d'internet no funciona correctament.

Segons el portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, "l'atac anava dirigit a youtubers que viuen al país i aquest cop l'atac ha estat el més virulent mai rebut a la xarxa andorrana. Segons un dels nostres proveïdors, mai havia vist un atac tan fort com aquest."

Sortosament, les millores i les inversions que s'han fet els darrers anys per protegir el servei d'internet al país, han permès que el servei d'internet hagi continuat funcionant a una gran part de la població durant l'atac i, un cop acabat, es va recuperar totalment. Casadevall afegeix que "si això hagués passat fa uns anys, el país sencer s'hauria vist afectat i s'hauria quedat sense servei d'internet". En aquest cas, l'afectació ha estat aleatòria i puntual. Tot i això, Andorra Telecom continuarà invertint en la seguretat del servei d'internet per tal que aquesta mena d'atacs afectin cada vegada menys als seus usuaris, ja que són atacs que, any rere any, van augmentant arreu del món.