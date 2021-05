Nou decantador per evitar que les aigües brutes vagin al riu

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany comptarà en breu amb un decantador al magatzem del parc mòbil comunal que ha de servir per abocar-hi les aigües procedents de la neteja de la via pública, amb la qual cosa s'evitarà que vagin a parar directament al riu. D'aquesta manera, el consell de comú celebrat aquesta setmana ha aprovat un crèdit extraordinari de 35.000 euros per a la instal·lació d'aquest dipòsit, que es construirà durant l'estiu.

La consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell, ha destacat que al gener de l'any passat, quan la nova majoria va començar a treballar, es va adonar que "la situació continuava igual" malgrat la "insistència" que ella havia expressat quan era consellera de l'oposició perquè se solventés aquesta problemàtica. En aquest sentit, explica que les aigües fruit de la neteja dels carrers que queda als vehicles que s'encarreguen de fer aquesta tasca s'abocava "directament al riu", ja que no hi havia cap dipòsit on poder-les tractar. De fet, exposa que, fins i tot, arran d'una denúncia s'hi van desplaçar els tècnics de Medi Ambient del Govern.

Els treballs per a la construcció del decantador seran, finalment, més cars del que es preveia inicialment, destaca Vendrell, que afegeix, però, que el sistema escollit "a la llarga" serà un estalvi, ja que en no disposar de bombes serà més eficient perquè no caldrà fer-ne el manteniment. Un cop aquest dipòsit estigui construït s'evitarà que les aigües brutes continuïn sent abocades al riu.