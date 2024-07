Reforçar tot l’après durant el curs escolar és possible amb els quaderns d’estiu

L'estiu és una època de descans i diversió, però també és un moment clau per no perdre l’hàbit d'estudi, repassar i, sobretot, reforçar alguns dels coneixements adquirits durant el curs escolar. Els quaderns d’estiu que presenten algunes editorials són una bona eina per acabar de digerir, de manera lúdica, els conceptes apresos a l’escola.

Avui dia existeixen una àmplia gamma de quaderns d'estiu per a totes les edats i nivells educatius. Des de primària fins a l'ESO, hi ha quaderns que cobreixen matèries com matemàtiques, llengua, ciències i anglès. A més, molts d'aquests quaderns inclouen activitats com jocs i treballs manuals, que fan que l'aprenentatge sigui més divers i entretingut

Durant els mesos de vacances escolars és important establir una rutina de treball i combinar les sessions d'estudi amb activitats lúdiques per evitar que els estudiants de casa es cansin o es frustrin. Alhora, és important que els pares puguin revisar el treball fet amb els seus fills per donar-los suport i reforçar el que han après. En definitiva, durant les vacances és interessant mantenir el ritme d’aprenentatge, però afegint el component lúdic i canviant, a ser possible, l’entorn d’estudi per fer-lo diferent i divertit.