Nou impuls als pisos a preu assequible de la Borda Nova

Andorra la VellaEl Govern ha donat aquest dimecres un nou pas endavant per a oferir a la ciutadania habitatges a preu assequible. Segons ha exposat el ministre portaveu, Eric Jover, l'executiu ha aprovat la licitació de la primera fase de les obres de construcció dels pisos de la Borda Nova, una infraestructura que preveu la creació de 44 habitatges nous. En concret, els treballs corresponen a l'excavació de la parcel·la i la instal·lació d'ancoratges per a eliminar el desnivell i estabilitzar el terreny.

Malgrat la convocatòria del concurs, Jover ha assegurat que encara "no tenim una data prevista de finalització" de l'obra, tot i que el projecte s'està impulsant amb la màxima celeritat per tal que "sigui una realitat com abans millor". Aquesta acció representa, per tant, "una passa més per a respondre les dificultats de la ciutadania associada a la manca d'habitatges de lloguer".

Així doncs, les empreses interessades a participar en aquest concurs nacional amb procediment obert i contractació ordinària podran lliurar les seves ofertes fins al 23 de juny al Servei de Tràmits del Govern. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o bé es pot recollir a Tràmits presencialment.

Jover ha recordat que el Govern va acordar a principis de maig declarar la construcció del futur edifici projecte d'interès nacional. Està previst, doncs, que aquest edifici s'aixequi en un terreny cedit pel comú d'Andorra la Vella, ubicat en una parcel·la d'uns 2.822 metres quadrats entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova. A banda dels 44 habitatges, està previst que també disposi de 205 places d'aparcament i dos locals.