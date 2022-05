Les obres dels pisos de la Borda Nova començaran aquest any

Andorra la VellaEl Govern preveu que les obres dels 44 habitatges a preu assequible de la Borda Nova puguin començar durant el segon semestre d'aquest 2022. Aquest dimecres s'ha declarat el projecte d'interès nacional i ha reconegut que aquests pisos seran una part de la solució a la problemàtica de l'habitatge. "No ens trobem amb un problema d'habitatge social al país, sinó amb un problema més greu d'habitatge a preu assequible", ha comentat el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha reconegut aquest greu problema que hi ha al país. De fet, l'habitatge va ser una de les principals demandes en la manifestació de l'1 de maig, que "clamaven per una problemàtica real que hi ha Andorra", ha indicat el ministre.

"Intentarem posar les solucions, però a vegades les eines no són prou ràpides o poderoses", ha declarat Jover, qui ha reiterat el compromís que té l'executiu per anar aportant solucions i elements. Tot i així, "no hi ha una solució única", ha dit. De fet, a banda dels habitatges de la Borda Nova, Jover ha remarcat que des del Govern es vol treballar per fer pedagogia sobre els drets dels ciutadans i també per perseguir de manera adequada el comportament abusiu per part d'alguns propietaris. "Primer donarem la informació i després posarem totes les eines que tenim a l'abast" per perseguir-los, ha comentat.

Respecte a la manifestació, el ministre ha mostrat tot el seu respecte cap als concentrats. "Érem conscients de la problemàtica de l'habitatge, ja fa temps que hi treballem" i estan intentant articular "el màxim d'eines possibles", ha manifestat. En aquest sentit, ha emfasitzat que amb les ajudes per millorar el poder adquisitiu dels ciutadans "haurem incrementat un 7% el salari mínim en un sol any".