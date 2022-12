Nou intent de segrest de comptes d'Instagram

Andorra la VellaLa policia ha tornat a alertar d'intents de segrest de comptes d'Instagram. Com fa uns mesos, el cos d'ordre alerta de missatges enganyosos en què un conegut explica que ha fet una inversió d'èxit amb criptomoneda i que ha guanyat diners ràpidament. Es tracta de missatges enganyosos que intenten segrestar el compte de la persona que hi respon. Per això, des de la policia recorden que és una estafa i que el que cal fer és eliminar el missatge sense fer-hi res més, ja que en cas contrari es pot perdre el compte d'Instagram i que els estafadors reclamin diners a canvi de poder-lo recuperar.

Cal recordar que ara fa uns mesos des de la policia també es va alertar d'altres intents de segrest de comptes d'Instagram en què es feia servir mètodes similars a l'actual, en què els ciberdelinqüents es fan passar per un conegut o per una empresa de criptomoneda per fer que la persona "piqui" i, d'aquesta manera, segrestar-li el compte.