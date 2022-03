El nou parc 'El Bany de l'Ossa' d'Encamp ja té la primera pedra

EncampEl comú d'Encamp ha donat aquest dimecres el tret de sortida a les obres per tirar endavant el gran projecte del mandat de la cònsol major, Laura Mas, el nou Prat Gran o com es començarà a conèixer a partir d'ara, el parc del Bany de l'Ossa. Amb un acte ple de simbolisme al vell mig del terreny on s'ubicarà la nova instal·lació i amb l'assistència de nombrosos ciutadans i polítics nacionals i comunals que, molt o poc, han col·laborat en la definició final del projecte, entre els quals s'hi trobava el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, el president de Demòcrates, Carles Enseñat, i l'excònsol major de la parròquia, Jordi Torres.

(Seguirà ampliació)