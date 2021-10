El nou Prat Gran obrirà al públic el primer semestre del 2023

EncampEl nou Prat Gran d'Encamp obrirà al públic el primer semestre del 2023. Ho han informat aquest matí en roda de premsa els cònsols de la parròquia, Laura Mas i Jean Michel Rascagneres, i els arquitectes del projecte del parc de l'Ossa, Gerard Veciana i Lluís Ginjaume, qui han manifestat que potser serà una obertura parcial, però l'objectiu de la corporació és que els ciutadans puguin tornar a gaudir de l'emblemàtic parc tan aviat com es pugui. "Volem destacar que no només parlem d'un parc infantil, si no d'un projecte on hi ha 10.000 metres quadrats de lleure per a totes les edats i per aconseguir un espai singular al centre d'Encamp", ha dit Mas.

La nova instal·lació s'ubicarà entre el prat del Germà i el prat Gran d'Areny i planteja una transformació urbana de tota la zona. D'aquesta manera, el projecte preveu el soterrament de la carretera de la Molina, donant prioritat a un espai per a vianants, per la qual cosa es construirà un nou vial. Amb aquesta remodelació, també hi ha previst edificar un nou aparcament cobert amb un total de 80 places, una desena més que l'actual. Mas ha comentat que des del comú ja s'han posat en contacte amb els abonats del pàrquing per informar-los que al gener quedarà en desús i se'ls traslladarà a un altre aparcament pròxim a la zona.

En referència a la zona lúdica i de restauració de la instal·lació, Veciana ha comentat que l'espai disposarà d'un bar-restaurant els 365 dies de l'any, d'edificis de servei i també tindrà diferents zones per a infants i joves amb una gran varietat d'activitats com per exemple un rocòdrom, un street park amb una zona d'skate i una altra d'exercici per a totes les edats. A més, a la zona de joc infantil s'hi ubicarà l'emblema de la instal·lació, l'Ossa d'Encamp, que tindrà dos tobogans i estarà feta d'acer i fusta. Pel que fa a l'estructura dels edificis, l'arquitecte ha manifestat que són infraestructures "passives" que aguanten la calor al llarg de tot el dia gràcies als materials amb els quals es construiran. I ha destacat que la voluntat de la globalitat del projecte és unir el riu i l'entorn natural de la parròquia amb el nou parc d'una manera "sostenible" i "integrada", tot afegint que per mantenir l'essència del parc han intentat recuperar elements que hi havia a l'antic Prat Gran.

Quant al cost de la nova infraestructura, Rascagneres ha reconegut que són sabedors de l'increment de preus en productes bàsics de la construcció durant els darrers mesos i ha afirmat que, tot i que l'estimació del comú és destinar al parc una inversió de sis milions d'euros, el plec de bases contempla una possible edificació en tres fases per diversificar l'import total si aquest no fos assumible completament pel pressupost comunal. "La primera fase seria el parc en ell mateix, amb el pàrquing i el restaurant, una segona que seria l'àrea jove i lúdica, i la tercera els edificis administratius. Llavors, segons els pressupostos que tinguem el comú optarà a fer una, dues o les tres fases del projecte", ha indicat.

El plec de bases es publicarà aquest dimecres al BOPA, el qual va dirigit, almenys en una primera convocatòria, a empreses nacionals amb la voluntat de donar sostenibilitat a l'economia del país. "En cap moment hem pensat a fer un concurs internacional, sabem que les constructores tenen treballs en curs, però el deure de l'administració és seguir donant suport a les empreses del país". Així doncs, les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 29 de novembre, amb l'objectiu de poder adjudicar els treballs al desembre i iniciar les obres el gener del 2022.