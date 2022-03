Els nous parquímetres intel·ligents d'Andorra la Vella, en funcionament a la primavera

Andorra la VellaEls nous parquímetres intel·ligents d'Andorra la Vella estaran en funcionament aquesta primavera. Així ho han afirmat des del comú tot explicant que el treball de camp està enllestit i preveuen que els aparells arribin a finals del mes en curs. La voluntat de la corporació amb el canvi és actualitzar el sistema de pagament dels estacionaments a la via pública i millorar el control dels tiquets.

Amb aquest objectiu, l'administració comunal va adjudicar el passat mes de desembre a la unió temporal d'empreses Maviparq i EYSA, per un import de 494.383 euros, el subministrament, la instal·lació, la configuració, la posada en marxa i el manteniment del sistema de control dels aparcaments a la via pública. D'aquesta manera, assenyalen que es renovaran les màquines i se'n disminuiran la quantitat, tot passant de 80 a 70 millorant la distribució, per facilitar el pagament, in situ o a distància a través d'una aplicació.

A més, asseveren que també s'optimitzaran els recursos i efectius del servei de circulació, ja que s'adquirirà un vehicle, probablement elèctric, equipat amb una càmera que llegirà les matrícules dels vehicles estacionats i detectarà quins tiquets estan a punt de caducar, els que ja s'han esgotat i també aquells que no en disposen.

Des del comú recorden que els actuals parquímetres es van instal·lar fa trenta anys i només permeten pagar en monedes o targeta de crèdit, tot i que indiquen que les estrangeres en algunes ocasions no funcionen. Amb els nous aparells i gràcies a l'aplicació mòbil, es podrà renovar el tiquet de manera telemàtica abans que caduqui.