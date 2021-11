Nova edició dels tallers per a afectats d'esclerosi múltiple

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà conjuntament amb l'Associació TRANA Esclerosi Múltiple han posat en marxa una nova edició dels tallers d'estimulació cognitiva per a afectats d'esclerosi múltiple. La fundació participa en aquest programa des del 2011, "amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades", informen. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del programa 'La salut al dia'.

Els tallers, dirigits per la neuropsicòloga Carolina Cerqueda són gratuïts i es duen a terme de manera presencial tenint en compte les mesures sanitàries. Tindran lloc tots els dimecres fins a finals de juny i actualment hi participen set persones. Les inscripcions es poden fer en qualsevol moment del curs a través de l'Associació TRANA Esclerosi Múltiple al telèfon 821 345. Les necessitats específiques de transport adaptat s'efectuen amb el suport del servei de transport sociosanitari de la Creu Roja Andorrana.

L'organització ha fet una valoració molt positiva dels resultats dels tallers que es van dur a terme durant els mesos de setembre de l'any passat a juny d'aquest any, i remarca la bona relació entre els assistents i la bona acollida per part dels nous participants. "S'han dut a terme exercicis d'estimulació per treballar els principals dominis cognitius, adaptant el nivell d'exigència de forma individualitzada. En els tallers es treballa tant de forma oral, promovent la participació, relacionant sempre les activitats amb dominis cognitius treballats i establint el paral·lelisme amb la vida quotidiana, com de forma escrita, mitjançant exercicis d'estimulació de les diferents funcions cognitives", explica l'Associació TRANA Esclerosi Múltiple.

L'esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa que afecta el sistema nerviós. Acostuma a diagnosticar-se en persones adultes i es manifesta a través de símptomes físics -com la debilitat muscular i la pèrdua de força, fatiga, manca de coordinació, trastorns de l'equilibri, alteracions visuals i espasticitat o rigidesa muscular-, així com trastorns de la parla, intestinals i urinaris, deambulació inestable, alteracions de l'estat d'ànim i dèficits neuropsicològics (dificultats d'atenció, de memòria, de velocitat de processament, etcètera).

Afecta les relacions familiars, socials i laborals, i a la qualitat de vida en general. Per aquest motiu, l'esclerosi múltiple requereix una intervenció neuropsicològica regular per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts i les persones del seu entorn. En aquest sentit, els tallers ofereixen sessions d'estimulació cognitiva i d'estratègies d'enfrontament de la malaltia per millorar i/o mantenir el funcionament cognitiu i l'activitat funcional de les persones amb esclerosi múltiple. La intervenció es fa en grup petit intentant respondre a les necessitats individuals dels participants.

Els tallers s'emmarquen en el programa d'activitats que duu a terme la Fundació Crèdit Andorrà sota el lema 'La salut al dia'. La iniciativa té l'objectiu d'informar i sensibilitzar la població sobre diverses malalties que tenen un impacte social important i de millorar la qualitat de vida dels que se'n veuen afectats.