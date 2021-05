Nova pista multifuncional a l'estadi comunal

Andorra la VellaEls treballs de rehabilitació de la pista esportiva multifuncional exterior de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila es duran a terme al llarg d'aquest estiu de tal manera que quan comenci el curs escolar pugui estar enllestida perquè els usuaris en puguin gaudir. El comú d'Andorra la Vella ha convocat aquesta setmana el concurs nacional per adjudicar els treballs. Les empreses, de fet, tenen fins al 10 de juny per presentar les seves ofertes.

La intenció de la corporació comunal és refer la gespa que hi ha instal·lada en aquesta pista multifuncional, que es troba tot just a tocar de l'entrada de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila i també que es refaci la part de sota d'aquesta gespa.

Aquest és un espai que fan servir diferents clubs per fer les seves activitats i que ara calia renovar. Per això, els treballs es faran aprofitant l'estiu i, per tant, les 'vacances' dels clubs, de tal manera que al mes de setembre, quan es reprèn l'activitat esportiva, aquesta instal·lació ja pugui estar disponible.