Noves instal·lacions per al Servei de Trobada Familiar

Andorra la VellaEl Servei de Trobada Familiar, que fins ara es trobava a les instal·lacions del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, a l’edifici de Clara Rabassa, canvia d’ubicació. Així, des de principis de mes ocupa els espais on hi havia el departament de Joventut i Voluntariat a Prada Casadet. Amb aquestes noves instal·lacions, tal com ha explicat el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, “es dona una resposta encara millor a les famílies que necessiten aquest recurs”, ja que es permet una “assistència més personalitzada i diferenciada per franges d’edat”. Al seu torn, el director del departament d’Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé, ha manifestat que l’acollida de les famílies ha estat molt bona i ha subratllat el fet que amb les noves instal·lacions es compta amb espais “molt adaptats” per poder fer diferents visites simultànies i a més adaptades a les necessitats de progenitors i infants o adolescents. Ha recordat que l’any passat es van atendre 58 infants o adolescents, 19 dels quals eren casos nous. De fet, el 2020 es va frenar la tendència a l’alça de casos nous que el servei experimentava des que es va posar en marxa, el 2018.

Olivé ha recordat que totes les intervencions que es fan en aquest recurs venen emparades per un aute judicial que determina la tipologia, la durada i la temporalitat de les visites. En aquest sentit, ha detallat que hi ha visites tutelades, en les quals el professional està dins la sala amb el progenitor i l’infant o adolescent. Es tracta de casos en què la situació és “més greu” i normalment són molt concretes i d’una durada més curta. La majoria de les visites són supervisades, és a dir, que es duen a terme en el marc del servei, explica Olivé, però el professional es troba a l’exterior de la sala i supervisa la trobada a través de les càmeres o a través d’un vidre de què disposen les sales. La tercera modalitat més freqüent són intercanvis, és a dir, l’espai serveix com a punt on els progenitors deixen l’infant perquè un o l’altre el puguin recollir. Aquesta és una situació que es dona habitualment quan hi ha una ordre d’allunyament entre els dos progenitors.

El ministre també ha destacat que a les instal·lacions hi hagi un espai que es fa servir en cas d’activació dels protocols d’actuació immediata en situacions de risc d’abús, agressió sexual o maltractament. Es tracta d’un espai dividit en dos i a un costat es troben els professionals de la justícia “que asseguren que la declaració (que faci el menor) serà prova preconstituïda” en cas de judici, amb la qual cosa s’evita “la victimització secundària”. És, en definitiva, un “espai de seguretat que dona garanties i protecció al menor en casos de sospita” de problemàtiques greus, ha explicat Filloy. En aquest sentit, cal destacar que durant l’any 2020, el psicòleg forense ha realitzat set expedients, dels quals sis són de presumptes abusos sexuals a menors i un de presumpte episodi de maltractament físic.

Olivé ha detallat que s’intenta conciliar aquestes visites amb els horaris laborals dels progenitors i també amb els escolars i ara com ara el servei funciona els dimecres, divendres i dissabtes. Ha afegit que “més endavant”, en funció dels casos que arribin, es podria plantejar ampliar el servei, tot i que ha remarcat que de moment es poden encabir tots els casos en aquests tres dies i el personal és suficient per donar-hi resposta.

Els nous espais compten amb tres sales, una per a primera infància (que de fet és el gruix dels usuaris del servei: infants d'entre els zero i els dotze anys); una per a adolescents i una altra per a intercanvis. A més, les famílies tindran al seu abast una petita cuina perquè puguin compartir amb els infants el moment de l’esmorzar o el berenar. Les instal·lacions també compten amb una terrassa, que permet que algunes activitats es puguin dur a terme a l’exterior. En aquest sentit, Olivé ha destacat que la durada de les visites varia molt però que algunes es poden allargar quatre hores, amb la qual cosa disposar d’espais més amplis o a l’exterior també permetrà a les famílies fer més activitats.

Cal destacar que el 2019 el servei va atendre 41 infants i adolescents, 23 dels quals corresponien a casos nous i la resta eren expedients en seguiment d’anys anteriors. El 2018 van ser 31 els casos atesos, tots ells nous ja que aquell any es va posar en marxa del recurs.