Augmenten un 110% les intervencions socials en adolescents durant el 2020

Andorra la VellaDins de l'àrea d'atenció a la infància i l'adolescència, que és l'encarregada d'implantar i aplicar actuacions de prevenció i protecció prop dels infants i adolescents que es troben en una situació de risc, el Servei Especialitzat a la Infància i l'Adolescència (SEAIA) ha intervingut en 186 famílies i 263 infants i adolescents amb 48 expedients nous durant el 2020. El director del departament a la Infància i l'Adolescència, Jordi Olivé, ha destacat, durant la presentació de la memòria del departament d'Infància, Adolescència i Joventut, que hi ha hagut un canvi d'edat en les intervencions. "Han augment els casos de valoració i intervenció en adolescents d'entre 16 i 18 anys" un 110%, ha declarat. Per contra, s'ha produït una davallada dels casos en les edats dels més petits d'entre 0 a 3 i de 4 a 10 anys. "La impossibilitat d'intervenció directa per part dels professionals" pel confinament "ha dificultat la detecció d'aquestes situacions", ha puntualitzat, afegint que amb els adolescents ha estat "més fàcil fruit de les trobades telemàtiques". Concretament, el nombre d'infants compresos en aquestes edats més petites han davallat un 57 i un 63% respectivament.

De fet, Olivé ha comentat que han detectat que la franja d'adolescents és la quina ha tingut "més dificultats a l'hora d'assumir el confinament" i per tant, ha augment la situació de risc en aquestes edats a nivell d'ansietat, estrès, agreujament de problemes de salut mental o dificultats de relació amb el nucli familiar. Tot i això, ha manifestat que no han trobat una situació de risc concreta. Olivé també ha confessat que la intervenció es va fer a través d'eines telefòniques i telemàtiques i amb els petits "si no hi ha una intervenció directa" és més difícil i "segurament ha afectat la detecció d'aquestes situacions". Per aquest motiu, des de l'àrea s'ha engegat el programa 'Units' per tal de prevenir les situacions i enfortir la detecció de casos amb els més petits i també es van crear els nous protocols PAI i PAS. A banda, Olivé ha afegit que es pot donar un agument de casos durant aquest 2021 per tota la situació de pandèmia que encara s'està vivint, i ha remarcat que l'important és destinar esforços en la detecció.

De les situacions de risc ateses al SEAIA, un 16% corresponen a conductes de risc d'adolescents, 9% a violència de gènere i un 4% a maltractament físic i també a psicològic respectivament. Les més comunes són per negligència amb un 42% i per incapacitat parental amb un 19%. Olivé ha indicat que els percentatges són similars als anys anteriors i ha especificat que en els casos de negligència s'intenta treballar amb els progenitors i per tant, els infants romanen al domicili per intentar revertir la situació, i els casos d'incapacitat parental són situacions persistents en les quals s'acostuma a prendre alguna mesura de protecció.

Memòria del 2020 del departament d'Infància, Adolescència i Joventut

Pel que fa al servei especialitzat d'acolliment familiar, durant aquest passat any s'han fet 2 nous acolliments en famílies alienes i s'han atès un total de 33 infants i adolescents i 26 famílies. Concretament, sis menors es troben en famílies alienes seleccionades a través d'una borsa d'acollida i 27 en famílies externes en les quals hi ha un vincle amb el menor. Durant la presentació, Olivé ha indicat que d'aquests, un 67% es troben en acolliments de curta durada (com a màxim tres anys) i un 16% en acolliments de llarga durada. El 17% es troben en famílies col·laboradores. Sobre aquest servei, el director del departament, ha destacat que "el nombre d'acolliments familiars és superior al nombre d'infants i adolescents que resten en acolliment residencial". Pel que fa als acolliments, la despesa s'ha incrementat un 4% respecte de l'any 2019 i ha estat de 113.030,08 euros.

D'altra banda, el servei de trobada familiar, destinat a atendre i prevenir la conflictivitat en les relacions familiars, ha atès 58 infants i adolescents durant el 2020, dels quals 19 infants corresponen a casos nous. La majoria de les visites en aquest servei són supervisades. Olivé també ha destacat el servei de psicòleg forense que atén als menors que estan en un procés legal en considerar-se possibles víctimes d'abús sexual o maltractament físic. Així, s'han fet set expedients: sis per presumptes abusos sexuals i un per presumpte episodi de maltractament físic. En total d'aquests expedients, hi ha hagut un total de 9 menors. Finalment, durant el passat any dotze famílies es van mostrar interessades a adoptar, cinc van iniciar un procés de valoració, dues es trobaven a l'espera d'assignació i sis famílies ja havien realitzat l'adopció. En aquest apartat, Olivé ha remarcat que s'han fet fins a 40 seguiments postadoptius a infants i adolescents.

Centre Residencial d'Acció Educativa

Pel que fa al CRAE, existeixen tres unitats residencials segons l'edat. Per una banda, la unitat d'atenció a la primera infància (menors de 0 a 6 anys) on se n'han atès a tres i se n'ha ingressat a un. Després hi ha la unitat d'atenció a la infància (de 7 a 12 anys) en la qual s'han atès a 3 infants, però no hi ha hagut cap ingrés. Finalment es troba la unitat d'atenció a l'adolescència (de 12 a 18 anys). En aquesta unitat hi ha hagut un ingrés d'urgència i dos ingressos judicials, i en total s'han atès a 19 menors.

Pel que fa a l'àrea de serveis i programes a la infància, l'adolescència i la joventut, Olivé ha indicat que s'han atès un total de 17 casos amb els programes a joves tutelats i extutelats. Finalment, des de l'àrea han recordat que durant el confinament els diferents equips i serveis van fer un seguiment de les famílies mitjançant trucades telefòniques i a través d'eines telemàtiques, i que els educadors dels equips residencials es van confinar amb els infants per donar suport emocional, educatiu i implementar activitats d'oci i de lleure.