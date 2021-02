Noves sessions formatives per a les entitats

Andorra la VellaEl servei de Participació Ciutadana del comú d'Andorra la Vella organitza una nova edició de jornades formatives gratuïtes adreçades a les associacions sense ànim de lucre inscrites al registre comunal d’associacions d’Andorra la Vella. En aquesta ocasió, i sota el títol 'Fent xarxa!', s’han articulat quatre sessions telemàtiques per ajudar a les entitats a crear espais de reflexió i de col·laboració a través d’internet, aprofitant les eines que hi ha disponibles i les opcions que en aquest sentit han aflorat amb la nova realitat de la pandèmia. El comú informa que la temàtica s’ha escollit atenent a les demandes de les mateixes entitats de generar espais de trobada per compartir experiències.

Les formacions tindran lloc els dies 25 de febrer i l’11, 16 i 18 de març a les 20.30 hores i s’impartiran amb el format webinar, tant per seguir les mesures per evitar contagis com per, precisament, posar en pràctica les trobades per via telemàtica.

La primera conferència (la de dijous que ve) es titula 'El repte del treball col·laboratiu en temps de pandèmia' i anirà a càrrec del politòleg Roger Buch, que també és responsable del programa d'innovació i qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya, professor de la Universitat Ramon Llull i expert en participació i tercer sector. Per a l'11 i el 16 de març s’ha organitzat una formació pràctica sobre l'ús de les eines de Google per a dinamitzar les entitats amb Joaquim Carbonell, soci director de NEOS coneixement i aprenentatge; i, el 18 de març, com a cloenda, hi haurà una trobada amb el personal del servei de Participació Ciutadana per compartir experiències i fer propostes de futur.

Tal com constaten des de la corporació comunal Participació Ciutadana va detectar fa anys "la necessitat d’oferir eines específiques a les entitats d’Andorra la Vella davant els dubtes que plantegen de manera recurrent", per la qual cosa el 2016 es van començar a desenvolupar jornades formatives. Amb anterioritat s’han organitzat sessions sobre comptabilitat, organització, protecció de dades, comunicació interna i externa, i captació i fidelització de socis.