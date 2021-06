Les obres de la plaça escaldenca de la Creu Blanca, a bon ritme

Escaldes-EngordanyLes obres de remodelació de la plaça de la Creu Blanca d'Escaldes-Engordany avancen a bon ritme. De fet, el comú preveu que fins i tot puguin estar enllestides abans del termini que s'havia marcat que era principis del mes d'agost. D'aquesta manera, pot ser que aquests treballs puguin estar ja finalitzats cap a finals de juliol, tal com informen des de la corporació comunal.

De fet, ara com ara s'han fet ja tres quartes parts de la feina d'impermeabilització, pavimentació i embelliment i queda, per tant, una quarta part perquè els treballs estiguin finalitzats. Les obres s'han accelerat també aprofitant el tancament de les piscines que es va fer ara fa uns dies per poder dur a terme les feines d'impermeabilització.

Cal recordar que l'embelliment i pavimentació d'aquest aparcament s'ha fet pensant en la possibilitat que l'espai es pugui fer servir en moments puntuals per acollir esdeveniments, com per exemple alguna activitat similar a la instal·lació de 'food-trucks' que es va fer al pàrquing de l'església. En aquest sentit, la voluntat és que pugui acollir esdeveniments i que, per tant, el paviment també sigui agradable per a aquestes cites. És a dir, es vol potenciar aquesta plaça més enllà de la seva utilitat com a aparcament, ja que des del comú es creu que això també pot servir per dinamitzar la zona.