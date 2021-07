Les obres de sanejament i millora hidràulica de la carretera de Bixessarri s'iniciaran a mitjans d'agost

BixessarriDesprés del segon episodi de fortes pluges que aquest dimarts ha tornat a provocar afectacions a la CG6, concretament a la carretera de Bixessarri, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la licitació de les obres de sanejament i de millora hidràulica d'aquest tram per evitar així noves afectacions en un futur.

Segons ha explicat el titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, que ha comparegut en qualitat de ministre portaveu, les empreses interessades tenen un termini de deu dies per presentar les seves ofertes, per posteriorment avaluar la seva viabilitat, i començar amb els treballs de cara a la tercera o quarta setmana del mes d'agost.

En concret, malgrat que encara es desconeix el cost de l'actuació, les obres consisteixen a augmentar la capacitat hidràulica de la canalització, que actualment és d'uns 80 centímetres, per crear una galeria transitable de quatre metres quadrats per on pugui passar tota l'aigua i pedres en cas que succeeixin episodis de pluja similars.

A més, també és necessari actuar sobre un tram de la carretera entorn de la Borda de l'Arena que ja va quedar descalçat durant la torrentada del mes passat. Alhora, Filloy ha manifestat que amb la pluja d'aquest dimarts "hem pogut constatar una afectació a la carretera d'Aixàs", que també ha quedat descalçada, per la qual cosa es mirarà d'incorporar aquesta actuació a la licitació aprovada per l'executiu.

El titular de Territori ha reconegut que ambdós successos provocats per les precipitacions "no són habituals", i els ha atribuït bàsicament a la intensa caiguda de pluja en un curt termini de temps. En aquest sentit, ha informat que els tècnics del COEX continuen treballant a la zona, que actualment només és transitable pels veïns, però que s'espera que recuperi la normalitat entre dijous i divendres.