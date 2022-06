Ocupació hotelera gairebé del 100% a Encamp per l'Spartan Race

EncampLa setena edició de l'Spartan Race a Andorra, la tercera a la parròquia d'Encamp, que es disputarà aquest cap de setmana del 10 al 12 de juny arriba amb les novetats de la recuperació de l'Spartan Kids per a la canalla i també amb la prova Spartan Ultra, l'única que es farà en tots els esdeveniments arreu d'Espanya i Andorra. Durant la presentació de les proves, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot, s'ha mostrat molt satisfet de poder continuar tenint aquest esdeveniment a Encamp, el qual "va en la línia de la política comunal en termes de turisme esportiu", ha indicat.

De fet, ha informat que es preveu una molt bona ocupació hotelera, i fins al moment, ja hi ha establiments amb el 100% d'ocupació i d'altres al 80%. "Per part del comú tots els feedbacks que tenim són bons" i les perspectives que tenen els restauradors i comerciants són molt bones, ha manifestat Marot, destacant que enguany, el 'Village', tornarà a estar obert a tot el públic. En la mateixa línia, el director de Projectes i Nous Productes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha puntualitzat que el retorn econòmic que hi va haver de l'edició de l'any anterior va ser més d'un milió d'euros. Concretament, ha explicat que els participants a l'Spartan Race van fer de mitjana, una estada de 2,1 nits al país i que el nombre de persones per grup era de 3,4 persones.

Torres també ha destacat la importància dels turistes en aquest esdeveniment, ja que el 90,7% dels participants en la prova del 2021 van ser estrangers, dels quals un 76% eren espanyols, un 15% francesos i només un 4% d'andorrans. En aquest sentit, ha manifestat la voluntat de poder créixer més en els turistes francesos i andorrans, i per aquest motiu, els residents a Andorra disposen d'un 35% de descompte en la inscripció de la prova.

Per la seva banda, el director de l'Spartan Race, Àngel Sanz, ha remarcat que la prova d'Encamp s'ha convertit en una referència que ha transcendit al món i ha informat que com a novetat, enguany es recupera l'Spartan Kids. A més, també ha destacat que Encamp serà l'única sèrie de tot Espanya que tindrà l'Spartan Ultra de 50 quilòmetres amb més de 40 obstacles. "Serà una de les carreres més dures d'Europa, ja que està feta perquè la gent pateixi", ha declarat Sanz. Fins a l'any passat hi havia una altra Ultra a Tenerife, però "creiem que només calia mantenir-ne una i el millor lloc era Encamp", ha assenyalat, assegurant que és una carrera de culte amb participants de més de 60 nacionalitats. En aquesta prova, els participants passaran per la cara del Solà i Sanz ha informat que dels 50 quilòmetres, només 10 es repeteixen.

Pel que fa a la participació, fins al moment hi ha al voltant de 3.600 inscrits i tothom qui vulgui es pot apuntar fins al mateix dia de la cursa. En la darrera edició prepandèmia, la del 2019, hi va haver 5.500 inscrits i l'any passat 2.400. Sanz ha comentat que l'objectiu d'enguany era arribar a un 70% dels inscrits que hi va haver el 2019. El director de l'esdeveniment també ha destacat que un 24% dels inscrits d'enguany procedeixen de França. D'altra banda, Sanz ha manifestat que la prova encara pot tenir un gran creixement si es té l'espai suficient, podent arribar fins als 7.000 o 8.000 participants.

Finalment, cal destacar que l'Spartan Race d'Encamp té una part social. Així doncs, hi haurà la tanda dels herois, en la qual, tots els diners recaptats, aniran destinats a una associació que lluita contra el càncer infantil.