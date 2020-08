D'oficines d'Andorra Telecom a espai per als joves

A petició del comú de Sant Julià de Lòria, l' oficina comercial d'Andorra Telecom, situada a la plaça de la Germandat, passarà a ser un punt de trobada pels 2.000 joves que resideixen a la vila laurediana. Així ho han assegurat aquest dimarts el president del consell d'administració de la companyia, Jordi Torres, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, després de signar el conveni que permet iniciar el projecte i que tindrà una durada de cinc anys. L'objectiu de la cessió d'aquest espai busca "fomentar l'activitat social a la parròquia" més enllà dels establiments privats, ha explicat Majoral, i també serà l'indret on s'ubicarà l'educador de carrer.

Malgrat que no han transcendit els detalls de com s'estructurarà aquest punt, Majoral ha explicat que es dividirà el jovent de la parròquia en tres franges d'edat: fins a joves de setze anys, de setze a vint anys i de vint a vint-i-nou anys. La voluntat és establir un punt de trobada per als joves, que hi hagi intercanvi d'opinions i que sigui una zona on puguin iniciar-se projectes d'emprenedoria. Pel que fa a l'adequació de l'espai, que compta amb una superfície de 60 metres quadrats, també requerirà la participació dels joves perquè "ells veuran que volen i com ho volen", ha indicat el cònsol.

Andorra Telecom va tancar aquest espai d'atenció al públic amb l'arribada de la Covid-19 i, a conseqüència de la baixa afluència d'usuaris, s'ha decidit donar-li un altre enfocament. Torres ha detallat que la pandèmia ha propiciat un augment en l'ús de les eines digitals; un fet que es fa evident després de constatar que els usuaris de l'aplicació mòbil i la web d'Andorra Telecom han augmentat un 40%, per la qual cosa "ells mateixos es gestionen els seus productes". El personal de la planta baixa de l'oficina comercial es traslladarà a les oficines de tràmits comunals, situades a l'edifici del Molí.

Nou edifici de la companyia

D'altra banda, Torres ha detallat que, durant el mes de setembre, està previst que es convoqui un concurs d'idees que haurà de definir quins condicionants haurà de complir el nou edifici d'Andorra Telecom, que s'ubicarà a la zona del The Cloud. La voluntat del Govern és que aquesta infraestructura sigui "un espai versàtil" que recuperi la sala d'exposicions que hi havia a l'antic edifici dels bombers. Així, el ministre ha assenyalat que es respectaran totes les normes urbanístiques de la zona i, per tant, la construcció no superarà els pisos d'alçada permesos.

Tot i que no ha entrat a donar més detalls, Torres ha assegurat que l'executiu espera adjudicar la redacció del projecte abans que acabi l'any i es posaran tots els esforços en crear les noves oficines administratives com més aviat millor. Un dels punts en els quals es troba treballant actualment el Govern és en les negociacions amb el comú d'Andorra la Vella per tal de signar el conveni que permeti la cessió de l'espai. Segons el ministre, es tracta d'un text "complex" però ha assegurat que hi ha predisposició entre les dues parts part arribar a un acord.