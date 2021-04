Ordenament Territorial licitarà la rotonda davant l'antic Punt de Trobada en "dos o tres mesos"

Andorra la VellaEl ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, creu que "d'aquí dos o tres mesos" es podrà fer pública la licitació dels treballs per a la creació d'una nova rotonda a la CG1, a l'altura de la Borda Sabaté, ben a prop de l'antic Punt de Trobada. En concret, l'obra es durà a terme "just a la sortida sud" de l'antic centre comercial, però, de moment, la redacció del projecte es troba en curs. Aquest fet és possible després que el consell de ministres hagi aprovat aquesta setmana incloure els treballs al Pla nacional d'infraestructures viàries com a una obra "essencial".

La voluntat de la nova rotonda és facilitar els girs dels vehicles a la carretera general, tant per als cotxes com per als autobusos que cobreixen aquest sector, i tenint en compte les activitats comercials que existeixen a la zona.

La rotonda se situarà pràcticament centrada entre dos enllaços actuals -les rotondes de la Riberola i de la depuradora-. Els terrenys directament afectats pel nou enllaç són la CG1, el riu Valira i una porció de finca, amb qui ja s'ha signat un conveni juntament amb el comú de Sant Julià de Lòria.

Tanatori Nacional i sala de vetlles

D'altra banda, el ministre ha confirmat que l'executiu ja ha fet el traspàs del Tanatori Nacional al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), que serà qui, a partir d'ara, s'encarregui de gestionar-lo. A més, a partir d'aquest dilluns ja podran entrar en funcionament les sales de vetlla del comú d'Escaldes-Engordany ubicades en aquest mateix espai, just al costat de l'antiga clínica Meritxell. Les empreses funeràries ja van rebre les claus aquest divendres i ara només queda acabar de perfilar el conveni amb el comú.