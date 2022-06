Ordino, epicentre mundial de l'Skyrunning

OrdinoLa parròquia d'Ordino ha estat aquest cap de setmana, un any més, l'epicentre mundial de l'Skyrunning. La Trail100 Andorra by UTMB, organitzada pel grup Ironman dins de l'Andorra Multiesport Festival ha estat la cinquena parada puntuable per a la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra de curses de muntanya.

La Trail100 Andorra ha tingut quatre distàncies disponibles: Divendres a les set de la tarda es donava el tret de sortida a la prova de 105 kilòmetres i quasi 7.000 metres de desnivell positiu, dissabte a les vuit del matí sortien els corredors i corredores que havien de completar 50 kilòmetres i 3.600 metres de desnivell positiu i finalment, diumenge s'ha disputat la prova de 21 kilòmetres i 1.750 metres de desnivell positiu així com la cursa familiar de 7,5 kilòmetres i 500 metres de desnivell positiu.

En la distància reina del cap de setmana, el primer a travessar la línia de meta va ser l'americà Zach Miller completant els 105 kilòmetres en 14h20'25". Només 16 minuts més tard entrava a la plaça d'Ordino Sebastian Krogvig amb un crono de 14h36'43". Els va acompanyar en aquest podi de luxe Ionel Manole amb un temps final de 15h07'56".

En categoria femenina, la veterana corredora alemanya de quasi 60 anys Ildikó Wermeshcer es va imposar amb autoritat amb un crono de 19h18'11", sumant una victòria més en el seu espectacular palmarès. L'argentina Silvina Pérez arribava a meta en segona posició amb un crono de 19h43'48". La italiana Basilia Forster va completar el podi femení amb un temps final de 20h20'49".

En la distància de 50 kilòmetres, la guanyadora en categoria femenina va ser Àngels Llobera amb un temps final de 7h10'37". La segona corredora en travessar l'espectacular línia d'arribada situada a Ordino va ser Jelena Malyseva amb un temps de 7h43'49". La tercera corredora que ha completat aquest podi femení va ser Matie López amb un crono de 8h08'06". Cal destacar que en aquesta distància, es coronaven tres dels pics més coneguts del país: Casamanya, Comapedrosa i Carroi.

En categoria masculina, l'espanyol Ricardo Cherta va ser el guanyador amb un crono final de 5h22'13". A només 3 minuts de Cherta, va arribar Martí Lázaro, travessant la línia de meta amb un temps de 5h25'40". Paul Mathou va completar el podi d'aquesta distància de 50 kilòmetres amb 5h26'10".

Avui, ha estat el torn de la distància més ràpida. Arnau Soldevila s'ha endut la victòria amb un temps de 2h24'23". L'han acompanyat al podi Genis Porqueras i Carlos Fernández amb uns cronos de 2h26'08" i 2h31'59". En categoria femenina, Ariadna Fenés ha estat la primera dona a travessar la línia de meta. L'han acompanyat Sladjana Zagorac i Maria Soledad Fuentes.