Ordino i el FC Madriu organitzen el primer torneig de futbol sala Sant Corneli

OrdinoOrdino tindrà el primer torneig de futbol sala Sant Corneli aquest cap de setmana organitzat pel FC Madriu, club que disputa els seus partits a la parròquia. El conseller de Turisme, Esports i Dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta, ha manifestat que des de la corporació es troben molt satisfets per aquesta iniciativa que a més du el nom del patró del poble d'Ordino, que és el dia 16 de setembre i és festiu. A més, també ha indicat que és "un moment de la temporada que comença anar a la baixa i fer tornejos com aquest en un cap de setmana aporta gent i clubs a la parròquia" i ajudarà a acabar de tenir un estiu que està sent bo. En el torneig hi participaran quatre equips i també hi haurà un partit amistós de futbol sala femení.

Durant la presentació, el president del FC Madriu, Francesc Cruz, ha explicat que "és un projecte que fa temps que el tenim al cap i la nostra idea és vendre futbol sala, parròquia i país", ja que és un esport que a Andorra "no és gaire conegut". Cruz també ha admès que aquesta primera edició és una prova. "La nostra idea és continuar-lo al llarg dels anys i anar-lo millorant" per poder portar equips de millor qualitat i pujar un esglaó, ha indicat, afegint que també tenen l'objectiu d'ampliar el torneig a clubs femenins.

Pel que fa al torneig que es disputarà al pavelló Germans de Riba, s'iniciarà el dissabte 11 de setembre a les 16 hores amb un partit amistós entre el CE Fonollosa Femení i l'ENFAF Femení. A continuació, dissabte a la tarda es disputaran les semifinals. La primera enfrontarà el FC Madriu i el CE Fonollosa a les 17.30 hores, i la segona serà entre l'Alsako Club Atlètic Català i l'Atlètic Club La Seu a les 19.30 hores. Ja de cara a diumenge, a les 10 hores hi haurà un partit pel tercer i quart lloc i a les 12 hores es disputarà la final. A continuació, hi haurà un dinar per a tots els equips. El director esportiu del FC Madriu, Lluís Bigordà, ha explicat que els tres conjunts catalans juguen entre segona i tercera catalana. A més, aquests equips, exceptuant el de la Seu d'Urgell, es quedaran a dormir a la parròquia. "La nostra idea era portar algun equip de França", per la Covid-19 no ha estat possible, ha indicat.

Quant a l'aforament, al pavelló hi podrà haver fins a 100 persones. Tot i així, tots els partits seran retransmesos en directe pel canal de Twitch del club. "Considerem el torneig com una pretemporada", ha comentat Bigordà, qui ha afegit que s'ha preferit buscar equips de fora d'Andorra perquè és "una lliga molt reduïda i ja ens enfrontem molt aquí".

Per la seva banda, Serracanta ha declarat que la temporada d'estiu a la parròquia ha estat molt bona, amb moltes estades, i el retorn que tenen des de la corporació és "magnífic". També ha remarcat que tornejos com aquest serveixen per donar a conèixer les instal·lacions i les comoditats de la parròquia.