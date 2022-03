Ordino posa en funcionament el nou sistema de parquímetres

OrdinoEl Servei de Circulació posarà en funcionament, a partir del dilluns 21 de març, el nou sistema de parquímetres a la parròquia d'Ordino. L'objectiu és garantir la rotació de vehicles i evitar l'estacionament abusiu. L'ampliació de les zones verdes afectarà els pobles d'Ordino, Sornàs i la Cortinada amb un total de 24 parquímetres que inclou la substitució dels ja existents. El següent pas serà facilitar el pagament pel mòbil mitjançant una aplicació que es preveu implantar properament.

De moment, el nou model de parquímetre funcionarà amb monedes, targeta de crèdit i vinyeta trimestral o anual. Els nous tòtems incorporen unes plaques fotovoltaiques per a tenir autonomia total. La voluntat és informar amb suficient antelació a la ciutadania perquè aquest nou ordenament de la via pública no suposi cap perjudici. Tots els residents seran informats mitjançant els canals d'informació corporatius 'Ordino és viu', concretament a través de l'app, el butlletí electrònic i l'informatiu digital.