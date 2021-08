Ordino preveu millores a la plaça de Sornàs

OrdinoEl comú d'Ordino repararà la plaça de Sornàs. Per aquest motiu, des de la corporació s'ha llençat un concurs públic per a la realització dels treballs de reparació de la plaça i també una ampliació d'un tram al camí del riu de Sornàs. Des del comú informen que les obres seran relativament petites. Així, per una banda, s'arreglarà el rejuntat de l'empedrat de la plaça, i a més, també s'aprofitarà per fer un desplaçament del mur existent per eixamplar el camí del riu.

El cost total de l'obra serà de 39.231,26 euros. Les persones interessades a participar en el concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits i les propostes han de ser presentades abans de les 12 hores del dia 10 de setembre, per tal de poder efectuar l'obertura dels plecs al mateix dia.