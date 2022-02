Ordino recupera el pregó i la penjada del Carnestoltes per Carnaval

OrdinoOrdino recupera enguany la celebració del Carnaval amb una setmana d'actes i activitats que s'iniciaran aquest divendres a les 18 hores a la plaça Major amb el pregó i la penjada del Carnestoltes. Des del comú manifesten que aquests actes no es representaven des de feia més de vint-i-cinc anys a la parròquia i que es recuperen gràcies a l'impuls de l'associació de Cultura Popular d'Ordino, en col·laboració amb l'Esbart Valls del Nord, el Punt d'Informació Juvenil i els grallers i tabalers dels Castellers d'Andorra.

A més, puntualitzen que el relaxament de mesures sanitàries també ha permès programar les activitats habituals, com el caldo popular amb carn d'olla que es reparteix a tots els veïns a la plaça i la representació dels Contrabandistes, organitzada i recuperada també per l'associació amb la participació de les altres entitats culturals, com l'Esbart Valls del Nord, el Grup Artístic d'Ordino i la Coral Casamanya. La representació, la qual es va recuperar fa sis edicions, es durà a terme dilluns vinent, 28 de febrer, a les 12 hores, i el repartiment de caldo serà a les 13 hores.

Dilluns mateix, a les 16 hores, es durà a terme el concurs de disfresses amb un nou format, una cursa popular oberta a totes les edats a la plaça Major. Els recorreguts són de 500 metres d'1 a 7 anys i d'1,5 quilòmetres, de 8 a 18 anys. Hi haurà repartiment de premis en tres categories, per a la disfressa més original, la més elaborada, i per al millor temps. Els actes s'allargaran fins dimecres, 2 de març, a les 19 hores quan tindrà lloc l'enterrament i cremada del Rei Carnestoltes i es posarà fi a la festa i al programa d'actes amb focs d'artifici i vi bullit. Una representació que serà també una novetat, recuperada i organitzada per l'associació.