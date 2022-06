Ordino torna a celebrar el Roser amb plena normalitat però amb un increment del cost de les contractacions

OrdinoDesprés de dos anys amb limitacions per la Covid-19, Ordino torna a celebrar unes Festes del Roser en el format tradicional entre l’1 i el 4 de juliol. "Hi ha moltes ganes" de la festa, ha expressat la cònsol menor, Eva Choy, durant la presentació de la programació, la qual "s'adreça a tot el poble amb un programa que combina les tradicions amb la participació d'associacions de la parròquia com l'Esbart Valls del Nord". El comú va ampliar la partida pressupostària per les festes fa dos anys, però tot i que hi ha més diners, s'han trobat amb la dificultat que les actuacions i els costos han pujat. "Les bandes que havíem contractat sempre han apujat els preus", ha explicat el representant de la Comissió de Festes, Jordi Cruz, qui ha afegit que no saben si l'augment del preu és degut al fet que els hi han apujat els costos als grups o pel fet que han estat "dos anys sense bones actuacions". De fet, ha especificat que alguns grups han doblat els preus i que en molts casos l'increment és entre el 30 i 40%. En la mateixa línia, Choy ha manifestat que és una problemàtica compartida amb la resta de comuns i de comissions de festes.

Una de les novetats d'enguany és la reducció dels horaris de festa a la nit. Tot i que no hi ha cap mesura que impedeixi fer festa, Choy ha informat que han decidit retallar l'horari del Roser. Així, el divendres, dissabte i dilluns la festa s'acabarà a les 4 de la matinada i el diumenge a les 3. "Considerem que és un horari que permet la diversió" i també servirà per evitar les incidències o les molèsties que es causen al poble a partir de certes hores, ha manifestat la cònsol menor. En aquest sentit, ha expressat que en ser de les primeres festes, es demana que hi hagi responsabilitat i civisme. Per aquest motiu, la Comissió de Festes ja es va reunir amb el Cos de Policia per confirmar la presència d'efectius durant el Roser, i a banda, "hem contractat cinc guardes durant la nit i un altre de fix per quan s'acabi la festa" per vigilar el material, ha expressat Cruz.

Pel que fa a la programació, s'inicia el divendres a la nit amb el repic de campanes i la festa de nit. Ja de cara el dissabte, les activitats comencen de bon matí. Cruz ha volgut destacar, que el dissabte a la nit hi haurà el grup de versions Sixtus i que el dilluns hi haurà la banda Neon. Per la seva banda, una altra representant de la Comissió de Festes, Natàlia Ferreiroa, ha expressat que pels més petits hi torna a haver la Cursa Groga pel riu de Segudet i la 'Fashion Week', que és un concurs de mascotes. A més, com a novetat, a la festa de disfresses que ja s'havia fet alguns anys enrere, s'afegeix un pinta cares.

D'altra banda, a nivell més tradicional, a banda de les misses i dels tradicionals aperitius, el diumenge a les 12.30 hi haurà una actuació de l'Esbart Valls del Nord i a continuació, a les 13.30 hores es farà la tradicional entrega de roses. Enguany, la Comissió de Festes ha adquirit al voltant de 350 roses per repartir. A més, pels més grans, el dissabte a les 16 hores a la Casa Pairal tornar a haver-hi un concurs de la Brisca, i el diumenge al vespre es farà la tradicional hamburguesada popular i el dilluns la botifarrada. Finalment, Cruz ha volgut destacar que per les actuacions de tarda "hem intentat treballar grups del país".