"Orgullosos", tot i la delegació petita

Andorra la VellaLa delegació que prendrà part en els Jocs Olímpics de Tòquio, amb els esportistes Mònica Dòria i Pol Moya com a representants, ha rebut aquest dilluns els ànims del Govern. Tant la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, com el cap de Govern, Xavier Espot, han desitjat sort als esportistes i han destacat que, tot i que es tracta d’una “delegació reduïda”, n'estan “orgullosos”. Tant Espot com Riva han destacat l’esforç que han hagut de fer els esportistes per poder adaptar les seves rutines a la pandèmia. “Estem molt orgullosos que pugueu representar el país”, ha dit Riva, mentre que el cap de Govern els ha recordat que són un “exemple per a la societat i per a les generacions més joves”.

Aquests jocs arriben després de la polèmica amb la federació de natació, que finalment no comptarà amb cap representant en aquests jocs. El president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, ha destacat que ja al 2016 es va decidir que s’intentaria portar sempre el màxim d’esportistes que haguessin aconseguit les marques i que no es faria servir cap plaça d’universalitat si hi havia dos esportistes amb mínima. “Si tenim classificats no cal fer ús de la plaça d’universalitat”, ha destacat Martí, que ha afegit que aquestes places d’invitació “només serveixen” per representar el país però que si ja hi ha representants “no cal”. De totes maneres, ha destacat que quan tornin dels jocs de Tòquio se'n parlarà i es decidirà la política a seguir fins als jocs de París del 2024.

Riva ha destacat que els criteris no són competència del Govern, que el que pot fer és donar “el màxim de recursos” perquè els esportistes puguin aconseguir les seves fites i també “reforçar la comunicació”, ja que ha destacat que cal que les federacions sàpiguen els criteris a assolir per tenir aquestes places en les competicions internacionals. Ha admès, però, que el fet que el COA imposi el criteri de la representació lligada a les mínimes pot fer que les delegacions siguin més petites i que el Govern el que pot fer és “reforçar els mitjans perquè hi hagi més bones marques” i, per tant, més esportistes amb mínima. També ha manifestat que hi ha d’haver unanimitat ja que “no beneficia en res” que no hi sigui perquè el més important, ha dit, és que els esportistes estiguin al cas de quins són els criteris que se’ls demanarà per a les diferents competicions internacionals. I pel que fa al desencontre entre la federació de natació i el COA, ha explicat que des de l’executiu es va emplaçar que de “manera unànime” s’acordin els criteris. Quant a properes cites, Riva ha destacat que els barems caldrà que siguin objecte d’una reunió, ja que tot i que sigui una decisió del COA de la qual, ha dit, oficialment no s’ha comunicat res, els agradaria que es pogués “tractar entre tots”.

A la recepció només ha estat present Dòria, que ha manifestat que han treballat tota la temporada per “arribar” en la seva “màxima forma” i ha destacat que té “moltes ganes de competir i viure l’experiència dels jocs”. “Estic segura que he pujat una escaleta”, ha manifestat, i ha afegit que en la cita espera poder treure “la millor versió” d’ella mateixa i que si ho fa pot aconseguir un bon resultat. També ha explicat que tot i que l’ideal hauria estat provar el canal diferents vegades, el fet que tots els esportistes estiguin en les mateixes condicions és positiu i ha afegit que estan contents de poder estar a Tòquio quinze dies abans per entrar a les instal·lacions.

Riva ha explicat que no és segur que el Govern estigui representat als jocs de manera presencial ja que el que s’ha prioritzat són els recursos per als esportistes. “No està tancada però no és una prioritat”, ha dit. Malgrat tot, ha assegurat que faran arribar el suport als esportistes.

L'FC Andorra, a la capital

D'altra banda, i qüestionada sobre les negociacions perquè l'FC Andorra pugui jugar la propera temporada a Andorra la Vella, la ministra ha dit que encara s'està negociant i ha assegurat que més enllà del terreny de joc hi ha "altres elements" que cal tenir en compte. Ha destacat, però, que en un parell de setmanes pugui estar presa una decisió ja que cal tenir en compte els dies per fer els treballs d'adequació necessaris i també que els equips disposin de les instal·lacions per poder fer la pretemporada.