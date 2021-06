Roba còmoda de tons blancs, negres i taronges per a la delegació andorrana als jocs de Tòquio

Escaldes-EngordanyRoba còmoda i lleugera d'estiu (samarretes i gorres) en què dominaran els tons blancs, negres i taronges, tot i que també hi haurà altres colors. Aquest serà l’equipament oficial de la delegació del Comitè Olímpic Andorra (COA) per als Jocs Olímpics de Tòquio, que s'ha presentat aquest divendres a la seu central d'Andbank d'Escaldes-Engordany, el patrocinador del comitè des de fa disset anys (el 2004). A l’acte hi han assistit el sotsdirector general de Banca País d’Andbank, Josep Maria Cabanes; el president del COA, Jaume Martí, i el cap de missió, Jordi Orteu, així com un dels dos únics integrants de la delegació: Mònica Dòria, ja que Pol Moya està a Madrid entrenant. "L'himne andorrà l'escoltem sempre quan arribem i entrem a la vila olímpica, tot i que ja m'agradaria tornar-lo a escoltar, perquè si fos així voldria dir que hem guanyat una medalla d'or, per exemple de la Mònica [Dòria], però no et vull posar pressió, ja que sé que donaràs el màxim; en el cas del Pol [Moya] ja no ho dic perquè en 800 metres és més difícil", ha afirmat Jaume Martí.

A més de Dòria i Moya, els membres de la delegació andorrana estarà integrada per tres tècnics (Antoni Cadena, Cristian Tobio i Juan Ramon Moya) i per Orteu, que sortiran cap a Tòquio en diferents dies, del 5 al 22 de juliol. Els dos esportistes competiran, entre el 23 de juliol al 8 d’agost, en les respectives especialitats: Dòria, que és l'única andorrana classificada per a disputar els jocs, ho farà en canoa i caiac, mentre que Moya en atletisme, en 800 metres llisos. Segons Martí, "hem de ser conscients de l'esforç que representa pels atletes anar a uns jocs, pels que hi van i pels que no hi van també, perquè al final pots arribar-hi o no, pot anar de poc entar-hi o no, així que és molt important l'esforç, els valors i tenir aquell petit valor afegit que et fa ser un gran campió, i espero que així sigui pels nostres dos representants".

Martí augura possibilitats de medalla a Mònica Dòria

Pel que fa al banderer, com que la delegació està formanda només per dos atletes, durant la cerimònia d'inauguració serà Mònica Dòria la que se n'ocuparà, mentre que en la clausura serà Pol Moya. Respecte a les mesures de seguretat sanitàries, la delegació ha confirmat que hauran de dur una PCR feta 96 hores abans, i en el seu cas també hi afegiran una TMA, a més de les proves que s’aniran practicant durant tots els dies d'estada a la capital japonesa, com ara un control diari de la temperatura. "La il·lusió sempre hi és, i més en uns Jocs Olímpics, i en el meu cas he d'aprendre a gestionar l'expectativa, així que hauré de tenir el cap fred i fer una bona baixada", ha afirmat Dòria.