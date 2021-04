La Otso Trail Dog fa el ple d'inscrits, amb un 80% de debutants

EncampLa 2a edició de la Otso Trail Dog que se celebrarà aquest diumenge 25 d'abril a Encamp ha aconseguit fer el ple de corredors amb un centenar d'inscrits, el nombre màxim que el protocol sanitari validat pel ministeri de Salut permetia. Però no només cal destacar que s'hagi aconseguit el ple, sinó que el 80% dels participants són debutants i també que hi ha partitat de gènere, amb un 50% de participació femenina i masculina, respectivament. A més, l'organització ha avançat aquest dimarts durant la presentació que un dels inscrits és l'exciclista 'Purito' Rodríguez, i que estan treballant amb la possibilitat que hi participin altres esportistes d'elit, com ara Aleix Espargaró.

La cursa, que tindrà sortida i arribada a la plaça dels Arínsols de la parròquia encampadana, comptarà amb un marcat caràcter solidari, ja que els participants dedicaran una part del cost de la inscripció (25 euros) a les entitats Laika i GosSOS, que rebran 1 euro cadascuna de cada participant. Els organitzadors també han anunciat que l'esdeveniment tindrà una durada de tres dies, ja que divendres i dissabte hi haurà un 'village' amb expositors i activitats a disposició de tots els aficionats entre les 14 i les 20 hores, amb l'objectiu de "generar un cap de setmana de moviment al poble", ha afirmat Xavier Fernàndez, conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp. Diumenge, la cursa començarà a dos quarts d'onze del matí i a les dues tindrà lloc la cerimònia de lliurament de premis.

Fernàndez ha explicat que aquesta cursa serà la primera d'un calendari farcit d'esdeveniments, ja que el comú ha signat un conveni que inclou cinc curses més durant l'any. "Volem trobar el punt d'equilibri entre competir, per una banda, i l'esperit popular, per una altra, així que estem buscant corredors de la parròquia i, al mateix temps, volem atraure gent de fora per fomentar un turisme atret per curses com aquestes", ha explicat el conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp.

La Orso Trail Dog –la cursa de muntanya per equips, formats per una persona i el seu gos– comptarà amb dues modalitats, una de 3 quilòmetres per a principiants i una de 9 quilòmetres, totes dues amb sortida i arribada al centre d'Encamp. La de 3 quilòmetres està pensada per un públic més ampli, fins i tot, amb l'opció de fer-se caminant. El desnivell és d'uns 150 metres positius, i hi ha dues categories: femenina i masculina. En aquesta modalitat no es té en compte la dimensió del gos i, per tant, només hi ha una subcategoria. La modalitat de 9 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 522 metres, està pensada per un públic més preparat i habituat a les curses de trail i es divideix en categories femenina i masculina i en dues subcategories, d'acord amb el pes del gos, més de 25 quilos i menys de 25 quilos.

Per últim, a banda de la limitació de participants abans esmentada, la cursa d'enguany haurà de complir amb un protocol sanitari més extens, com és el cas de l'obligació de dur mascareta per part dels participants en zona urbana, les sortides esglaonades cada minut o la obligació d'haver de presentar un test d'antígens negatiu per part dels corredors.