Els pagesos qualifiquen l'aparició d'ossos com un repte per Andorra

Andorra la VellaEl cos de Banders ha confirmat via xarxes socials la presència d’un os a la parròquia d’Ordino, després dels vídeos que estan circulant d’altres usuaris. Confirmen que no hi ha cap incident registrat i que s’està monitorant el plantígrad per poder recollir mostres i identificar-lo. L'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra ha enviat un comunicat a través del qual han manifestat la postura sobre aquesta qüestió.

Comunicat:

"Les imatges enregistrades sobre la presència de l'ós a Andorra i, en concret, a la parròquia d'Ordino, no deixen cap dubte que fa visites cada cop més freqüents al nostre territori. El fet que, a més a més, hagin estat captades a una parcel·la adjacent a la carretera general i en una zona molt propera als habitatges fa prendre consciència sobre el fet que no evita les zones habitades i que no es mourà únicament per les zones allunyades d'alta muntanya que tothom preveia. El risc de la seva possible interacció s'amplia, per tant, més enllà del col·lectiu de ramaders -on s'inclouen sense dubte també els apicultors-, estenent-se a la població en general.

Des del Cos de Banders s'ha informat oportunament al sector, seguint el protocol establert i consensuat amb l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, i en breu estarà enllestit el reglament relatiu als possibles danys i perjudicis que poden causar les espècies de fauna protegides amb grau igual o superior a "en perill d'extinció" a l'agricultura i la ramaderia, que inclouen, entre altres, l'ós i el llop. Veure l'ós, però, deambular pels rebaixants, on es troba actualment el bestiar de renda i que, fins a la data, es consideraven zones segures, tot just abans de començar el seu desplaçament cap a l'alta muntanya, no deixa de constituir un motiu de preocupació per al sector ramader.

La previsió és que aquestes imatges siguin cada cop més freqüents, ratificant la presència habitual de l'ós al territori, el que comporta aprendre a conviure amb ell. El que ara queda clar, veient-lo passejar-se a tocar de les nostres cases, és que no es tracta d'un repte únicament per als ramaders, sinó d'un nou escenari per a tota la població andorrana".