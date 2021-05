Pal estrenarà el proper hivern el parc solar més gran d’Andorra amb una superfície de 22.000 m2

La MassanaEl comú de la Massana, Vallnord-Pal Arinsal i Nord Andorrà construiran el parc solar més gran del país aquest mes de juny al Planell de la Tosa, al sector de Pal. La instal·lació ocuparà un total de 21.000 m2 i una producció anual de 2.400.00 kwh que correspon aproximadament a unes 1.000 llars. La inversió serà de 2,2 milions d’euros i es destinaran a col·locar un total de 5.320 unitats de plaques solars. El parc solar tindrà una gran magnitud ja que serà capaç de generar el 35% del consum elèctric que requereix en un any normal l’estació Vallnord-Pal Arinsal, segons ha explicat el director general de Nord Andorrà, David Forné.

La cònsol major de la Massana i presidenta d’EMAP, Olga Molné, ha remarcat que el projecte forma part del pla d’accions 'La Massana sostenible', aprovat pel Consell de comú del mes d’octubre, amb la intenció de potenciar l’energia verda i el compromís que al 2022 una tercera part del consum d’electricitat a l’estació provingui d’energies renovables. El comú de la Massana i Nord Andorrà ja han executat algunes accions en matèria d’energia verda com la instal·lació de panells solars a la coberta del poliesportiu de l’Aldosa o de l’edifici de la serradora.

Justament, la sostenibilitat és un dels pilars de la gestió de Vallnord-Pal Arinsal. El seu director general, Josep Marticella, ha volgut compartir la importància d’aquest projecte per a l’estació. Vallnord-Pal Arinsal ja destina molts esforços durant l’any per convertir-se en una estació sostenible, entre elles, accions basades en la política de reciclatge, estudis d’impremta de carboni, ús de tecnologies més sostenibles o gestió de l’aigua i ara, l’ús d’energia assequible i no contaminables. Juntament amb el parc solar de la Caubella (ubicat a l’arribada del telecabina a Pal), suposa en total un 37% del consum elèctric.

L’elecció de la ubicació del parc solar s’han definit en base a diferents situacions. De tots els criteris es destaquen dos: en primer lloc, no afectarà a l’impacte visual, ja que és un terreny ras i no requereix de cap modificació d’espai i en segon lloc, és òptim per a una màxima radiació a causa de la seva orientació, ja que hi ha sol durant una gran part del dia.

Per part de Nord Andorrà, el seu president, Josep Montané, ha remarcat l’orgull i l’agraïment al comú de la Massana i l’estació per col·laborar i fer possible projectes sostenibles. Ha destacat a la vegada el lideratge de Nord Andorrà en projectes d’energia verda.

L’evolució del projecte es gravarà via webcam a través d’un 'timelapse' i serà compartit amb tothom un cop finalitzades les obres.