La pandèmia dispara les adopcions de gossos

Andorra la VellaUna de les lectures positives de la pandèmia, amb els conseqüents confinaments i altres restriccions de mobilitat i de moviment, l'estan vivint les gosseres, que veuen com es va reduint el nombre d'animals que hi ha a les seves instal·lacions. Concretament, des de la gossera oficial, el seu responsable, Jesús Cardefin, explica a l'ARA Andorra que l'any passat hi va haver 23 adopcions, malgrat el confinament que va durar mesos, i que en aquests tres mesos de 2021 ja n'hi ha hagut 12, i tenen una altra dotzena de cans en acollida, com a pas previ a l'adopció.

“Tota adopció té un mes de prova –explica Cardefin– i, a més, aquest hivern, com que ha estat força dur, hem enviat molts animals a cases d'acollida perquè estiguessin durant unes setmanes en una llar on sempre farà menys fred que a la gossera. La gran majoria d'aquests gossos se'ls acabaran quedant aquestes cases on han estat acollits, perquè molts dels seus futurs propietaris ja ens han manifestat que se'ls volen quedar”.

Una altra lectura positiva d'aquesta emergència sanitària que ha repercutit directament en els gossos ha estat la davallada de casos d'abandonament. Com que la majoria de persones han estat més a casa i no han fet vacances, no s'ha donat aquest fenomen que, dissortadament, es repeteix cada Nadal i cada estiu. “Abans de la pandèmia rebíem entre sis i vuit animals cada mes, entre els que abandonen i els que es perden. En canvi, aquests dos últims mesos només n'hem rebut dos”, explica el Jesús.

I d'aquí se'n deriva la lectura negativa, i és que darrere de la majoria dels abandonaments actuals i del fet d'anar a la gossera per donar la mascota hi ha la crisi econòmica associada a la pandèmia. La caiguda dels ingressos a moltes llars, perquè els seus integrants estan en ERTO o directament s'han quedat sense feina, s'ha traduït en una priorització per cobrir les necessitats essencials de les famílies, entre les quals, en la majoria de casos, no hi té cabuda el manteniment de les mascotes.

“Vam trobar durant la pandèmia que persones amb problemes econòmics ens van portar els gossos perquè no els podien mantenir”, explica el responsable de la gossera. I és que, abans d'adoptar o de comprar, cal tenir en compte que mantenir un ca de talla mitjana pot costar, entre menjar, veterinari i impostos, uns 150 euros mensuals.