Parc inclusiu a finals d'any

Andorra la VellaEl parc inclusiu en què treballa el comú d'Andorra la Vella a la zona de l'aparcament del carrer mossèn Lluís Pujol estarà enllestit a finals d'any. Aquestes són les previsions de la corporació comunal, que aquesta mateixa setmana ha convocat un concurs per a l'adequació del terreny. Les empreses interessades tindran, de fet, temps fins al 27 d'octubre per presentar les seves ofertes.

Cal recordar que l'adequació d'aquest parc ja havia estat objecte d'un concurs públic amb dos lots per al subministrament dels equipaments i l'habilitació del terreny. Aquest segon, però, va quedar desert i el comú torna ara a fer la convocatòria per trobar l'empresa interessada a dur a terme les obres. Els elements de joc, de fet, van ser adjudicats al mes de gener d'aquest any per un import de 57.337 euros i llavors la previsió del comú era que aquest parc pogués estar en marxa aquesta primavera. Finalment els terminis s'han allargat i ara les previsions, com s'ha indicat, és que aquest espai estigui enllestit a finals d'any.

Al nou parc hi haurà jocs pensats en infants amb mobilitat reduïda i altres discapacitats, perquè tinguin un espai adaptat a les seves necessitats.